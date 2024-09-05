Екатеринбуржцы помогли ДНР с канцтоварами

05 сентября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Донец было отправлено 150 кг канцтоваров для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гордума Екатеринбурга направила в Донецк (ДНР) 150 кг канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих. Посылка рассчитана на 200 школьников. С просьбой о помощи обратился «Союз офицерских жен», рассказали URA.RU в думе. «Поступил сигнал в гордуму, что есть такая потребность. Аппарат попытался помочь деткам школ Донецка. Нашли возможности, направили канцелярию — 150 кг. Рассчитана посылка на не менее, чем 200 ребят разных возрастов. Мы понимаем, что там не только младшие школьники, но и старшие, которым тоже нужна канцелярия», — отметил собеседник. Аппарат направил в ДНР, в частности, тетради, ручки, альбомы для рисования, бумагу, картон. Закуплено все было на средства депутатов гордумы, по их личной инициативе. По словам президента «Союза офицерских жен» Светланы Кошелевой, 4 сентября посылка из Екатеринбурга пришла в Мариуполь (ДНР). «Написала в личные сообщения Анне Дмитриевне [Гурарий] просьбу о поддержке членов семей военнослужащих в ДНР. Оперативно сработали и уже сегодня все в Мариуполе. Завтра (5 сентября) везем в Донецк», — сообщила она в telegram-канале «Союза офицерских жен». Канцтовары из Екатеринбурга в Мариуполь прибыли 4 сентября telegram-канал «Союз офицерских жен» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гордума Екатеринбурга направила в Донецк (ДНР) 150 кг канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих. Посылка рассчитана на 200 школьников. С просьбой о помощи обратился «Союз офицерских жен», рассказали URA.RU в думе. «Поступил сигнал в гордуму, что есть такая потребность. Аппарат попытался помочь деткам школ Донецка. Нашли возможности, направили канцелярию — 150 кг. Рассчитана посылка на не менее, чем 200 ребят разных возрастов. Мы понимаем, что там не только младшие школьники, но и старшие, которым тоже нужна канцелярия», — отметил собеседник. Аппарат направил в ДНР, в частности, тетради, ручки, альбомы для рисования, бумагу, картон. Закуплено все было на средства депутатов гордумы, по их личной инициативе. По словам президента «Союза офицерских жен» Светланы Кошелевой, 4 сентября посылка из Екатеринбурга пришла в Мариуполь (ДНР). «Написала в личные сообщения Анне Дмитриевне [Гурарий] просьбу о поддержке членов семей военнослужащих в ДНР. Оперативно сработали и уже сегодня все в Мариуполе. Завтра (5 сентября) везем в Донецк», — сообщила она в telegram-канале «Союза офицерских жен».