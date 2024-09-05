Екатеринбуржцы помогли ДНР с канцтоварами

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Школьный базар. Курган, канцелярия, школьные принадлежности, фломастеры
В Донец было отправлено 150 кг канцтоваров для школьников Фото:

Гордума Екатеринбурга направила в Донецк (ДНР) 150 кг канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих. Посылка рассчитана на 200 школьников. С просьбой о помощи обратился «Союз офицерских жен», рассказали URA.RU в думе.

«Поступил сигнал в гордуму, что есть такая потребность. Аппарат попытался помочь деткам школ Донецка. Нашли возможности, направили канцелярию — 150 кг. Рассчитана посылка на не менее, чем 200 ребят разных возрастов. Мы понимаем, что там не только младшие школьники, но и старшие, которым тоже нужна канцелярия», — отметил собеседник.

Аппарат направил в ДНР, в частности, тетради, ручки, альбомы для рисования, бумагу, картон. Закуплено все было на средства депутатов гордумы, по их личной инициативе.

По словам президента «Союза офицерских жен» Светланы Кошелевой, 4 сентября посылка из Екатеринбурга пришла в Мариуполь (ДНР). «Написала в личные сообщения Анне Дмитриевне [Гурарий] просьбу о поддержке членов семей военнослужащих в ДНР. Оперативно сработали и уже сегодня все в Мариуполе. Завтра (5 сентября) везем в Донецк», — сообщила она в telegram-канале «Союза офицерских жен».

Канцтовары из Екатеринбурга в Мариуполь прибыли 4 сентября
Канцтовары из Екатеринбурга в Мариуполь прибыли 4 сентября

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Гордума Екатеринбурга направила в Донецк (ДНР) 150 кг канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих. Посылка рассчитана на 200 школьников. С просьбой о помощи обратился «Союз офицерских жен», рассказали URA.RU в думе. «Поступил сигнал в гордуму, что есть такая потребность. Аппарат попытался помочь деткам школ Донецка. Нашли возможности, направили канцелярию — 150 кг. Рассчитана посылка на не менее, чем 200 ребят разных возрастов. Мы понимаем, что там не только младшие школьники, но и старшие, которым тоже нужна канцелярия», — отметил собеседник. Аппарат направил в ДНР, в частности, тетради, ручки, альбомы для рисования, бумагу, картон. Закуплено все было на средства депутатов гордумы, по их личной инициативе. По словам президента «Союза офицерских жен» Светланы Кошелевой, 4 сентября посылка из Екатеринбурга пришла в Мариуполь (ДНР). «Написала в личные сообщения Анне Дмитриевне [Гурарий] просьбу о поддержке членов семей военнослужащих в ДНР. Оперативно сработали и уже сегодня все в Мариуполе. Завтра (5 сентября) везем в Донецк», — сообщила она в telegram-канале «Союза офицерских жен».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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