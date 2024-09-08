Как оформить кредитные каникулы

Кредитные каникулы доступны гражданам согласно российскому законодательству. Для их получения нужно, чтобы доходы снизились более чем на 30% по сравнению со среднегодовым доходом предыдущего года. Об этом рассказал эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев.
«Для получения кредитных каникул есть своя арифметика. Если доходы упали более чем на 30% по сравнению со средним доходом по предыдущему году, гражданин имеет право на кредитную паузу», — передает слова Алексеева радио Sputnik. Он добавил, что кредитные каникулы доступны участникам СВО и их семьям.
Снижение дохода может быть связано с трудоустройством или болезнью. В критических ситуациях банки могут пойти навстречу заемщикам. Граждане могут получить каникулы на срок до шести месяцев при подтверждении снижения доходов, и законодательство активно поддерживает должников. Даже при банкротстве возможно мировое соглашение, позволяющее списать долги, сохраняя ипотеку.
Однако стоит быть осторожными, так как банки могут предлагать программы рефинансирования, при которых заемщик уплачивает только проценты. Эксперт советует тщательно оценить ситуацию и выбрать действительно подходящее решение, так как кредитные каникулы не влияют на кредитную историю.
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