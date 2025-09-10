Какой силы будет магнитная буря 11 сентября 2025: прогноз солнечной активности

После геомагнитных волнений начала недели завтрашний день принесет долгожданную передышку для метеочувствительных людей. Уровень солнечной активности снижается, и ученые фиксируют возвращение к спокойному состоянию магнитосферы Земли — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на этой неделе
Начало сентября 2025 года отмечено заметными колебаниями в работе солнечно-земных связей. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 9 сентября наблюдалась вспышка уровня C1.6, произошедшая в 16:55 по московскому времени. Хотя такой класс вспышек считается обычным и не представляет существенной угрозы, она все же вызвала некоторые возмущения в магнитном поле Земли.
10 сентября, ситуация стабилизируется. Утренние данные, обновленные в 08:14, свидетельствуют о наличии геомагнитных возмущений с индексом Kp = 4, что классифицируется как «возбужденная магнитосфера». Это отголоски недавних солнечных событий, но не полноценная магнитная буря.
Важно отметить, что за 10 сентября 2025 солнечных вспышек класса C и выше не зарегистрировано, что говорит о постепенном снижении активности нашей звезды. Текущие значения других индексов активности: AP = 20 и F10.7 = 123, что указывает на умеренный уровень солнечной радиации.
Прогноз магнитной бури 11 сентября 2025
Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, 11 сентября 2025 года будет относительно спокойным днем с геомагнитической точки зрения. Вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%, что является весьма низким показателем.
Более подробные прогностические данные выглядят следующим образом:
- Вероятность геомагнитных возмущений — 25%
- Вероятность спокойной магнитосферы — 68%
- Прогнозный индекс Kp — 3 (спокойная магнитосфера)
- Прогнозный индекс Ap — 5
- Прогнозный индекс F10.7 — 125
Таким образом, 11 сентября ожидается день со спокойной магнитосферой, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. Это часть общей тенденции — по прогнозам экспертов, период с 10 по 13 сентября будет относительно спокойным.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури представляют собой временные возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с нашей планетой. Они возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале Kp, которая варьируется от 0 до 9:
- Значения 0-3 соответствуют спокойной магнитосфере
- 4 указывает на возбужденную магнитосферу
- 5 и выше классифицируются как магнитные бури различной интенсивности
Интересно, что согласно данным мониторинга, после спокойного периода (10-13 сентября) ожидается усиление геомагнитной активности. Как отмечают специалисты, в воскресенье 14 сентября начнутся геомагнитные возмущения, которые перерастут в полноценную магнитную бурю в понедельник, 15 сентября (Kp = 5).
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Хотя 11 сентября не ожидается значительных геомагнитных возмущений, полезно знать, как снизить влияние магнитных бурь на организм. Эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто планирует свою деятельность на более поздние даты, когда прогнозируются серьезные геомагнитные события.
- Ограничьте физические нагрузки — в дни магнитных бурь рекомендуется снизить интенсивность тренировок и избегать чрезмерных нагрузок.
- Соблюдайте режим дня — старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая организму полноценный отдых.
- Скорректируйте питание — уменьшите потребление тяжелой, жирной пищи, алкоголя и кофеина, которые могут усилить негативные реакции организма.
- Увеличьте время на свежем воздухе — кислород помогает мозгу и сердечно-сосудистой системе лучше справляться с перепадами магнитного поля.
- Контролируйте артериальное давление — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны иметь под рукой необходимые медикаменты и регулярно измерять давление.
- Сохраняйте эмоциональное равновесие — избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, которые могут усугубить самочувствие.
