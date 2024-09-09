Озвучены цены на новые AirPods

Новые AirPods будут стоить 129 и 179 долларов

09 сентября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

В продажу новые наушники поступят 20 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обновленные AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов. Об этом сообщили во время презентации Apple. Новость по теме Где в России без сбоев смотреть презентацию новых iPhone 16 «AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов и станут доступны для предварительного заказа сегодня. В продажу поступят 20 сентября», — сообщается в презентации. В наушники добавили шумоподавление. Также можно будет принимать и отклонять звонки кивками. Представители американской компании подчеркнули, что изменили форму AirPods, чтобы они были удобны большинству людей. Также они учли потребности людей с проблемами слуха. Наушники будут доступны в четырех цветах: черный, синий, фиолетовый и оранжевый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обновленные AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов. Об этом сообщили во время презентации Apple. «AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов и станут доступны для предварительного заказа сегодня. В продажу поступят 20 сентября», — сообщается в презентации. В наушники добавили шумоподавление. Также можно будет принимать и отклонять звонки кивками. Представители американской компании подчеркнули, что изменили форму AirPods, чтобы они были удобны большинству людей. Также они учли потребности людей с проблемами слуха. Наушники будут доступны в четырех цветах: черный, синий, фиолетовый и оранжевый.