Озвучены цены на новые AirPods

Обновленные AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов. Об этом сообщили во время презентации Apple.
«AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов и станут доступны для предварительного заказа сегодня. В продажу поступят 20 сентября», — сообщается в презентации. В наушники добавили шумоподавление. Также можно будет принимать и отклонять звонки кивками.
Представители американской компании подчеркнули, что изменили форму AirPods, чтобы они были удобны большинству людей. Также они учли потребности людей с проблемами слуха. Наушники будут доступны в четырех цветах: черный, синий, фиолетовый и оранжевый.
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