Озвучены цены на новые AirPods

Новые AirPods будут стоить 129 и 179 долларов
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В продажу новые наушники поступят 20 сентября Фото:

Обновленные AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов. Об этом сообщили во время презентации Apple.

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«AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов и станут доступны для предварительного заказа сегодня. В продажу поступят 20 сентября», — сообщается в презентации. В наушники добавили шумоподавление. Также можно будет принимать и отклонять звонки кивками.

Представители американской компании подчеркнули, что изменили форму AirPods, чтобы они были удобны большинству людей. Также они учли потребности людей с проблемами слуха. Наушники будут доступны в четырех цветах: черный, синий, фиолетовый и оранжевый.

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Обновленные AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов. Об этом сообщили во время презентации Apple. «AirPods 4 будут стоить 129 и 179 долларов и станут доступны для предварительного заказа сегодня. В продажу поступят 20 сентября», — сообщается в презентации. В наушники добавили шумоподавление. Также можно будет принимать и отклонять звонки кивками. Представители американской компании подчеркнули, что изменили форму AirPods, чтобы они были удобны большинству людей. Также они учли потребности людей с проблемами слуха. Наушники будут доступны в четырех цветах: черный, синий, фиолетовый и оранжевый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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