Больного раком Кашпировского госпитализировали в Москве

Известный гипнотизер Кашпировский госпитализирован в Москве
Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский был срочно отправлен в московскую больницу. У известного гипнотизера ухудшилось состояние на фоне онкологии. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Кашпировский экстренно госпитализирован. Ему прописали лучевую терапию», — информирует паблик. Подробности случившегося уточняются.
