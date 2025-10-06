Больного раком Кашпировского госпитализировали в Москве

Известный гипнотизер Кашпировский госпитализирован в Москве
Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский был срочно отправлен в московскую больницу. У известного гипнотизера ухудшилось состояние на фоне онкологии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Кашпировский экстренно госпитализирован. Ему прописали лучевую терапию», — информирует паблик. Подробности случившегося уточняются. 

