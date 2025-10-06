Залужный: удар России «Орешником» преподал урок Украине

Нанесенный удар ракетным комплексом «Орешник» по заводу Южмаш показал технологическое превосходство России над Украиной в сфере космических технологий. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой „Орешник“ на Днепр (Днепропетровск — прим. URA.RU) в ноябре 2024 года», — заявил Залужный. Его слова приводит украинский специализированный портал «Милитарный».
ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в ноябре 2024 года. Тогда была впервые продемонстрировано использование ракетного комплекса «Орешник». На территории завода производились ракетные двигатели, что и стало основной причиной удара по нему. Видео с использованием ракеты распространялось в социальных сетях.
