Залужный: удар России «Орешником» преподал урок Украине

Залужный отметил превосходство России после удара «Орешником» в ноябре 2024
Залужный отметил превосходство России после удара «Орешником» в ноябре 2024
Спецоперация РФ на Украине

Нанесенный удар ракетным комплексом «Орешник» по заводу Южмаш показал технологическое превосходство России над Украиной в сфере космических технологий. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой „Орешник“ на Днепр (Днепропетровск — прим. URA.RU) в ноябре 2024 года», — заявил Залужный. Его слова приводит украинский специализированный портал «Милитарный».

ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в ноябре 2024 года. Тогда была впервые продемонстрировано использование ракетного комплекса «Орешник». На территории завода производились ракетные двигатели, что и стало основной причиной удара по нему. Видео с использованием ракеты распространялось в социальных сетях.

