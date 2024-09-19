Свердловчанке отказали в бесплатной вакцинации, она пошла к Куйвашеву и в прокуратуру

Жительнице Екатеринбурга предложили купить вакцину от клеща за свой счет

20 сентября 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Алена будет добиваться бесплатной вакцинации (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Алена Ш., которой было отказано в бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита, написала обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в ситуацию. В беседе с журналистом URA.RU женщина заявила, что ей предложили самой купить вакцину. Она готова судиться. По ее словам, неприятность случилась в начале мая. «В 10:36 я была записана и обратилась на прием к участковому терапевту ГКБ №14 для плановой ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Терапевт допустил меня до вакцинации, а в прививочном кабинете я получила отказ. Решила написать губернатору в надежде, что его вмешательство как-то поможет разрешить абсурдную ситуацию», — отметила Алена. Она заявила, что в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям жители регионов, где распространен клещевой энцефалит, в том числе и Свердловской области, имеют право на бесплатную вакцинацию. «Но на деле не все могут получить вакцину. В поликлиниках прямо говорят, что вакцины нет и предлагают покупать ее за свои деньги. Цена в аптеке около 5000 рублей. После покупки у тебя есть всего два часа на введение, и если не успеть, деньги и вакцина пропадают. С ребенком на руках мне невозможно все это сделать», — объяснила Алена. Собеседница считает, что отказ в бесплатной вакцинации является нарушением прав: «Если обращение к губернатору не изменит ситуацию, я буду судиться с поликлиникой и минздравом». Женщина уже обратилась с заявлением в свердловскую прокуратуру (соответсвующий документ имеется в распоряжении агентства). Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики региона. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Алена Ш., которой было отказано в бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита, написала обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в ситуацию. В беседе с журналистом URA.RU женщина заявила, что ей предложили самой купить вакцину. Она готова судиться. По ее словам, неприятность случилась в начале мая. «В 10:36 я была записана и обратилась на прием к участковому терапевту ГКБ №14 для плановой ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Терапевт допустил меня до вакцинации, а в прививочном кабинете я получила отказ. Решила написать губернатору в надежде, что его вмешательство как-то поможет разрешить абсурдную ситуацию», — отметила Алена. Она заявила, что в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям жители регионов, где распространен клещевой энцефалит, в том числе и Свердловской области, имеют право на бесплатную вакцинацию. «Но на деле не все могут получить вакцину. В поликлиниках прямо говорят, что вакцины нет и предлагают покупать ее за свои деньги. Цена в аптеке около 5000 рублей. После покупки у тебя есть всего два часа на введение, и если не успеть, деньги и вакцина пропадают. С ребенком на руках мне невозможно все это сделать», — объяснила Алена. Собеседница считает, что отказ в бесплатной вакцинации является нарушением прав: «Если обращение к губернатору не изменит ситуацию, я буду судиться с поликлиникой и минздравом». Женщина уже обратилась с заявлением в свердловскую прокуратуру (соответсвующий документ имеется в распоряжении агентства). Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики региона. На момент публикации новости ответ не поступил.