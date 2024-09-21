21 сентября 2024

Свердловчане захватили технику ВСУ в зоне СВО. Видео

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Российским бойцам также удалось забрать оружие ВСУ (архивное фото)
Российским бойцам также удалось забрать оружие ВСУ (архивное фото) Фото:

Мобилизованные из Ирбита (Свердловская область) в зоне СВО смогли завладеть трофейной техникой Вооруженных сил Украины. Бойцы забрали боевую разведывательную машину (БРМ). Об этом они сообщили в соцсетях.

«Мобилизованные из Ирбита пацаны, которым совсем недавно мы отвозили дополнительную помощь, завладели несколькими трофейными транспортными средствами… Все наши в порядке», — сообщили военные группе «Подслушано ШОУ Ирбит» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, российским военным удалось забрать себе винтовку ПВТ и пулемет ПКТ, которые были в автомобиле. В комментариях к публикации местные жители просят бойцов привезти технику в Ирбит, чтобы показать трофеи всему городу.

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Мобилизованные из Ирбита (Свердловская область) в зоне СВО смогли завладеть трофейной техникой Вооруженных сил Украины. Бойцы забрали боевую разведывательную машину (БРМ). Об этом они сообщили в соцсетях. «Мобилизованные из Ирбита пацаны, которым совсем недавно мы отвозили дополнительную помощь, завладели несколькими трофейными транспортными средствами… Все наши в порядке», — сообщили военные группе «Подслушано ШОУ Ирбит» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, российским военным удалось забрать себе винтовку ПВТ и пулемет ПКТ, которые были в автомобиле. В комментариях к публикации местные жители просят бойцов привезти технику в Ирбит, чтобы показать трофеи всему городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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