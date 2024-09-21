Мобилизованные из Ирбита (Свердловская область) в зоне СВО смогли завладеть трофейной техникой Вооруженных сил Украины. Бойцы забрали боевую разведывательную машину (БРМ). Об этом они сообщили в соцсетях.
«Мобилизованные из Ирбита пацаны, которым совсем недавно мы отвозили дополнительную помощь, завладели несколькими трофейными транспортными средствами… Все наши в порядке», — сообщили военные группе «Подслушано ШОУ Ирбит» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, российским военным удалось забрать себе винтовку ПВТ и пулемет ПКТ, которые были в автомобиле. В комментариях к публикации местные жители просят бойцов привезти технику в Ирбит, чтобы показать трофеи всему городу.
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