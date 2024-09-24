Пресс-секретарь Зеленского назвал Трампа президентом США

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Дональда Трампа назвали нынешним президентом Штатов Фото:

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров допустил оговорку, назвав Дональда Трампа действующим президентом США. Это произошло во время обсуждения графика встреч Зеленского в Штатах.

«После встречи с президентом США Дональдом Трампом, извините, с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский готов представить свой 'план победы' обоим кандидатам [на пост президента Штатов] Камале Харрис и Дональду Трампу», — заявил Никифоров в эфире национального телемарафона. Его слова цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается представить действующему главе США Джо Байдену и кандидатам на пост президента Штатов Дональду Трампу и Камале Харрис «план победы», который не подразумевает никаких уступок для России, пишет «Царьград». Так, основа плана включает в себя конкретные цифры и объем военной помощи Киеву.

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Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров допустил оговорку, назвав Дональда Трампа действующим президентом США. Это произошло во время обсуждения графика встреч Зеленского в Штатах. «После встречи с президентом США Дональдом Трампом, извините, с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский готов представить свой 'план победы' обоим кандидатам [на пост президента Штатов] Камале Харрис и Дональду Трампу», — заявил Никифоров в эфире национального телемарафона. Его слова цитирует ТАСС. Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается представить действующему главе США Джо Байдену и кандидатам на пост президента Штатов Дональду Трампу и Камале Харрис «план победы», который не подразумевает никаких уступок для России, пишет «Царьград». Так, основа плана включает в себя конкретные цифры и объем военной помощи Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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