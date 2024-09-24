Готовятся перекрытия крупных свердловских трасс

На свердловских трассах М5 «Урал» и Р-242 Пермь — Екатеринбург частично перекроют дороги из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле Сысерти (146-й километр) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ремонту подпорных стен. Движение в направлении города Челябинска осуществляется по одной полосе. Возле города Арамиль (184—185-й километр) с 09:00 до 20:00 ведутся дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Челябинска осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.
На Пермском тракте 25 сентября перекроют 336-й километр возле поселка Решеты также с 09:00 до 18:00. Будет организована разделительная полоса, которая ограничит движение. В направлении Перми автомобили смогут двигаться только по одной полосе.
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