24 сентября 2024

Готовятся перекрытия крупных свердловских трасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, пермский тракт, трасса м12
Для движения на этих участках трасс останется по одной полосе (архивное фото) Фото:

На свердловских трассах М5 «Урал» и Р-242 Пермь — Екатеринбург частично перекроют дороги из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле Сысерти (146-й километр) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ремонту подпорных стен. Движение в направлении города Челябинска осуществляется по одной полосе. Возле города Арамиль (184—185-й километр) с 09:00 до 20:00 ведутся дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Челябинска осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

На Пермском тракте 25 сентября перекроют 336-й километр возле поселка Решеты также с 09:00 до 18:00. Будет организована разделительная полоса, которая ограничит движение. В направлении Перми автомобили смогут двигаться только по одной полосе.

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На свердловских трассах М5 «Урал» и Р-242 Пермь — Екатеринбург частично перекроют дороги из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Возле Сысерти (146-й километр) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ремонту подпорных стен. Движение в направлении города Челябинска осуществляется по одной полосе. Возле города Арамиль (184—185-й километр) с 09:00 до 20:00 ведутся дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Челябинска осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении. На Пермском тракте 25 сентября перекроют 336-й километр возле поселка Решеты также с 09:00 до 18:00. Будет организована разделительная полоса, которая ограничит движение. В направлении Перми автомобили смогут двигаться только по одной полосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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