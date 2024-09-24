Жук уссурийский полиграф уничтожает леса нацпарка под Златоустом

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вредитель уссурийский полиграф уничтожает леса, что заставило специалистов заняться поиском эффективных методов борьбы с жуком. Как 25 сентября URA.RU рассказала врио директора Евгения Дунаева, ученые до сих пор не выработали действенных способов противостоять вредителю.
«Сейчас мы изучаем природных врагов, этномофагов, уссурийского полиграфа, оцениваем их роль в регулировании численности вредителя и возможность использования в качестве агентов биологической защиты», — отметила Дунаева. Ученые собрали материал для молекулярно-генетического анализа южно-уральской популяции полиграфа, чтобы определить источник инвазии и пути ее распространения.
В нацпарке провели научные исследования с участием ведущих коллективов, специализирующихся на изучении инвазии уссурийского полиграфа. В результате разработан экспресс-метод оценки степени поражения пихтовых древостоев вредителем, что является важным шагом в борьбе с распространением жука.
Уссурийский полиграф проник на территорию Центральной России около десяти лет назад. С тех пор его нашествие стало серьезной проблемой для лесного хозяйства. Изменение климата способствовало распространению вредителя, который ранее обитал на Дальнем Востоке.
В настоящее время в парке проводится лесопатологическое обследование и назначаются санитарно-оздоровительные рубки. В пресс-службе учреждения заметили, что до сих пор отсутствуют действенные способы противостоять массовому нашествию вредителя. Негативные последствия деятельности жука в парке наблюдают повсюду, но в основном он сосредоточился в южной части, где находится основная инфраструктура. Хребет Уреньга пострадала тоже существенно: хвойные деревья стоят желтые.
О проблеме летом сообщили специалисты Россельхознадзора. Эколог Виталий Безруков призвал организовывать вырубки участков леса, пораженных вредителем. В Нязепетровском районе надзорный орган ввел карантин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!