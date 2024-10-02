Бывший свердловский министр занялся стройками в Сочи

Экс-глава свердловского минстроя Волков стал топ-менеджером в «Атласе»

02 октября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Михаил Волков (справа) покинул правительство в августе Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший министр строительства Свердловской области Михаил Волков, покинувший пост в августе, перешел на работу в группу компаний «Атлас-Девелопмент» на должность директора по GR. Он, в частности, будет курировать строительные проекты компании в Сочи. В новом статусе он предстал на строительном форуме 100+Techno Build, когда презентовал губернатору Евгению Куйвашеву и замминистра строительства РФ Александру Ломакину проект «Атласа». «Я специально провел мониторинг тех компаний, которые имеют в Свердловской области серьезный, хороший потенциал. Те задачи, которые правительство и вы лично ставили передо мной как перед министром строительства, я сейчас готов это все транслировать в деятельность компании. Для нас вопросы социального развития Екатеринбурга и Свердловской области приоритетны», — приветствовал Куйвашева и Ломакина экс-министр. «[Краснодарский край] это важный регион, потому что осуществляем там строительство гостиниц в самом центре города [Сочи]. В следующем году она будет эксплуатироваться. И знаковый объект на Роза Хуторе — там, где была олимпийская деревня. Шесть корпусов будут реконструированы нашей компанией под гостиницы и апартаменты. Это будет наш вклад в развитие Сочи, курорта», — добавил Волков в беседе с корреспондентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр строительства Свердловской области Михаил Волков, покинувший пост в августе, перешел на работу в группу компаний «Атлас-Девелопмент» на должность директора по GR. Он, в частности, будет курировать строительные проекты компании в Сочи. В новом статусе он предстал на строительном форуме 100+Techno Build, когда презентовал губернатору Евгению Куйвашеву и замминистра строительства РФ Александру Ломакину проект «Атласа». «Я специально провел мониторинг тех компаний, которые имеют в Свердловской области серьезный, хороший потенциал. Те задачи, которые правительство и вы лично ставили передо мной как перед министром строительства, я сейчас готов это все транслировать в деятельность компании. Для нас вопросы социального развития Екатеринбурга и Свердловской области приоритетны», — приветствовал Куйвашева и Ломакина экс-министр. «[Краснодарский край] это важный регион, потому что осуществляем там строительство гостиниц в самом центре города [Сочи]. В следующем году она будет эксплуатироваться. И знаковый объект на Роза Хуторе — там, где была олимпийская деревня. Шесть корпусов будут реконструированы нашей компанией под гостиницы и апартаменты. Это будет наш вклад в развитие Сочи, курорта», — добавил Волков в беседе с корреспондентом.