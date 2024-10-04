Третьему фигуранту по делу блогера Лерчек выбрали меру пресечения

Подозреваемый в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу с использованием подложных документов Роман Вишняк, проходящий фигурантом по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), отправлен под домашний арест. Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы.
«Суд Москвы избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела. Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Вишняку Роману Игоревичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин были отправлены под домашний арест. Чекалина расплакалась во время заседания, заявив, что не знает, как зарабатывать деньги. Она просила суд оставить ее на свободе, так как на ее иждивении трое детей.
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