Лидер бунта охранников свердловского правительства воюет с начальством

Охранник свердловского правительства подал четыре иска к начальству

08 октября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Сотрудник отдела управделами губернатора продолжает судиться с начальством Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудник отдела по обеспечению безопасности зданий свердловского правительства (входит в управление делами губернатора) Николай Батанин, ранее выигравший у начальства суд по выплате денежной компенсации, подал новые иски. По его мнению, теперь руководство мстит, делая все для того, чтобы он уволился. Подробности судебных разбирательств охранник рассказал URA.RU. «По первому иску процесс уже идет, еще по одному назначен на конец месяца, по остальным скоро назначат. Они связаны с недоплатой зарплаты за первый и второй квартал, с незаконным дисциплинарным взысканием. За мной также устанавливали видеослежку. В крайнюю смену я пришел на рабочее место, а мой пропуск не сработал. Без согласования мне изменили график работы. Делают все, чтобы я уволился», — негодует собеседник. После этого он взял отпуск и сейчас готовится к новым судам. По его словам, нарушаются права и других работников. В частности, из-за отсутствия компенсации за переработки отдел якобы покинули три человека. Сам Батанин в суде уже выигрывал суд по этому поводу. С «Управления зданиями правительства Свердловской области» в его пользу взыскали 50 тысяч рублей — сумма, которая накопилась за переработки. URA.RU обратилось в департамент информполитики региона с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник отдела по обеспечению безопасности зданий свердловского правительства (входит в управление делами губернатора) Николай Батанин, ранее выигравший у начальства суд по выплате денежной компенсации, подал новые иски. По его мнению, теперь руководство мстит, делая все для того, чтобы он уволился. Подробности судебных разбирательств охранник рассказал URA.RU. «По первому иску процесс уже идет, еще по одному назначен на конец месяца, по остальным скоро назначат. Они связаны с недоплатой зарплаты за первый и второй квартал, с незаконным дисциплинарным взысканием. За мной также устанавливали видеослежку. В крайнюю смену я пришел на рабочее место, а мой пропуск не сработал. Без согласования мне изменили график работы. Делают все, чтобы я уволился», — негодует собеседник. После этого он взял отпуск и сейчас готовится к новым судам. По его словам, нарушаются права и других работников. В частности, из-за отсутствия компенсации за переработки отдел якобы покинули три человека. Сам Батанин в суде уже выигрывал суд по этому поводу. С «Управления зданиями правительства Свердловской области» в его пользу взыскали 50 тысяч рублей — сумма, которая накопилась за переработки. URA.RU обратилось в департамент информполитики региона с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается.