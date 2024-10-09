Пермякам предлагают избавиться от мелочи

Банк России предлагает пермякам обменять монеты на купюры
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в Перми с 7 по 20 октября 2024 года
Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в Перми с 7 по 20 октября 2024 года Фото:

Пермякам предлагают обменять мелочь на банкноты в рамках акции «Монетная неделя». Она проходит с 7 по 20 октября 2024 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

«С 7 по 20 октября 2024 года проходит всероссийская акция „Монетная неделя“. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет», — говорится на сайте Центробанка РФ.

По информации с сайта «Монетной недели», она призвана вернуть в денежный оборот мелочь, которая осела в копилках. Чтобы обменять монеты, нужно рассортировать их по номиналам и с паспортом прийти в один из банков или магазинов, которые участвуют в акции. Предыдущая акция «Монетная неделя» проходила с 20 мая по 2 июня 2024 года. 

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Пермякам предлагают обменять мелочь на банкноты в рамках акции «Монетная неделя». Она проходит с 7 по 20 октября 2024 года, сообщается на сайте Центробанка РФ. «С 7 по 20 октября 2024 года проходит всероссийская акция „Монетная неделя“. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет», — говорится на сайте Центробанка РФ. По информации с сайта «Монетной недели», она призвана вернуть в денежный оборот мелочь, которая осела в копилках. Чтобы обменять монеты, нужно рассортировать их по номиналам и с паспортом прийти в один из банков или магазинов, которые участвуют в акции. Предыдущая акция «Монетная неделя» проходила с 20 мая по 2 июня 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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