Пермякам предлагают избавиться от мелочи

Пермякам предлагают обменять мелочь на банкноты в рамках акции «Монетная неделя». Она проходит с 7 по 20 октября 2024 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.
«С 7 по 20 октября 2024 года проходит всероссийская акция „Монетная неделя“. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет», — говорится на сайте Центробанка РФ.
По информации с сайта «Монетной недели», она призвана вернуть в денежный оборот мелочь, которая осела в копилках. Чтобы обменять монеты, нужно рассортировать их по номиналам и с паспортом прийти в один из банков или магазинов, которые участвуют в акции. Предыдущая акция «Монетная неделя» проходила с 20 мая по 2 июня 2024 года.
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