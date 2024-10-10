Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 10 октября посетил Челябинский театр драмы имени Наума Орлова после масштабного ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сегодня после масштабного ремонта состоялось долгожданное открытие Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили праздничный вечер», — сообщает пресс-служба.
Реновация театра началась в 2019 году на средства областного бюджета, с 2021 работы велись в рамках нацпроекта «Культура». В ходе реновации отремонтировали фасад здания, установили художественную подсветку. Провели реставрацию интерьеров в фойе, буфетов и помещений. Завершили реконструкцию большого зрительного зала.
«Вижу, что проведена большая работа. Было волнение, когда приступали к ремонту. Хотели сохранить историческую составляющую, а с другой стороны, чтобы театр выглядел современно. То, что я вижу, мне очень нравится», — отметил губернатор.
После двух лет гастролей по площадкам Челябинской области труппа театра драмы вернулась на свою родную сцену. Открытие обновленного театра отметили громкой премьерой 104-го театрального сезона «Король Лир» в постановке режиссера Екатерины Половцевой (Москва). В главной роли — народный артист России Борис Петров.
Впервые здание театра распахнуло свои двери в 1982 году. Уникальный объект стал настоящим украшением Челябинска. В отделке фасада использовался коелгинский мрамор, природный камень и каслинское литье.
Обновление театра отметили премьерой 104-го театрального сезона «Король Лир»
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Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 10 октября посетил Челябинский театр драмы имени Наума Орлова после масштабного ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня после масштабного ремонта состоялось долгожданное открытие Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили праздничный вечер», — сообщает пресс-служба. Реновация театра началась в 2019 году на средства областного бюджета, с 2021 работы велись в рамках нацпроекта «Культура». В ходе реновации отремонтировали фасад здания, установили художественную подсветку. Провели реставрацию интерьеров в фойе, буфетов и помещений. Завершили реконструкцию большого зрительного зала. «Вижу, что проведена большая работа. Было волнение, когда приступали к ремонту. Хотели сохранить историческую составляющую, а с другой стороны, чтобы театр выглядел современно. То, что я вижу, мне очень нравится», — отметил губернатор. После двух лет гастролей по площадкам Челябинской области труппа театра драмы вернулась на свою родную сцену. Открытие обновленного театра отметили громкой премьерой 104-го театрального сезона «Король Лир» в постановке режиссера Екатерины Половцевой (Москва). В главной роли — народный артист России Борис Петров. Впервые здание театра распахнуло свои двери в 1982 году. Уникальный объект стал настоящим украшением Челябинска. В отделке фасада использовался коелгинский мрамор, природный камень и каслинское литье.