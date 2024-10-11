В Кремле рассказали, может ли Маск укрепить отношения между РФ и США

От Илона Маска не поступало инициатив по укреплению партнерских отношений между США и Россией, заявили в КремлеФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
В Кремле рассказали, может ли американский предприниматель Илон Маск, который неоднократно выступал с поддержкой РФ, стать посредником для укрепления дипломатических отношений между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от бизнесмена не поступала соответствующих инициатив.
«Не знаю. Ну, пока никаких признаков для этого он не предавал. Поэтому я не знаю, вряд ли», — рассказал Песков в разговоре с Shot.
На днях Илон Маск открыто выступил в поддержку кандидата в президенты страны Дональда Трампа. В своей предвыборной компании тот делает акцент на том, что сможет закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После того как Маск поддержал Трампа, он стал героем мемов. Недавно американский бизнесмен также выступал против того, чтобы Запад разрешал Украине использовать дальнобойное оружие.
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В Кремле рассказали, может ли американский предприниматель Илон Маск, который неоднократно выступал с поддержкой РФ, стать посредником для укрепления дипломатических отношений между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от бизнесмена не поступала соответствующих инициатив. «Не знаю. Ну, пока никаких признаков для этого он не предавал. Поэтому я не знаю, вряд ли», — рассказал Песков в разговоре с Shot. На днях Илон Маск открыто выступил в поддержку кандидата в президенты страны Дональда Трампа. В своей предвыборной компании тот делает акцент на том, что сможет закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После того как Маск поддержал Трампа, он стал героем мемов. Недавно американский бизнесмен также выступал против того, чтобы Запад разрешал Украине использовать дальнобойное оружие.