В Кремле рассказали, может ли Маск укрепить отношения между РФ и США

Песков: маловероятно, что Илон Маск укрепит отношения между Россией и США

От Илона Маска не поступало инициатив по укреплению партнерских отношений между США и Россией, заявили в Кремле Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

В Кремле рассказали, может ли американский предприниматель Илон Маск, который неоднократно выступал с поддержкой РФ, стать посредником для укрепления дипломатических отношений между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от бизнесмена не поступала соответствующих инициатив.

«Не знаю. Ну, пока никаких признаков для этого он не предавал. Поэтому я не знаю, вряд ли», — рассказал Песков в разговоре с Shot.

На днях Илон Маск открыто выступил в поддержку кандидата в президенты страны Дональда Трампа. В своей предвыборной компании тот делает акцент на том, что сможет закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После того как Маск поддержал Трампа, он стал героем мемов. Недавно американский бизнесмен также выступал против того, чтобы Запад разрешал Украине использовать дальнобойное оружие.