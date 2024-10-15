Назван потерпевший по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

Потерпевшим по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова назван гарантирующий поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и области АО «Петербургская сбытовая компания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Представители „Петербургской сбытовой компании“ давали показания следствию. Компания официально признана потерпевшей по делу Булгакова», — уточнил источник агентства.
Подробности дела и обстоятельства, в связи с которыми «Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей, пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по установлению всех фактов по делу бывшего высокопоставленного военного чиновника.
Булгаков был арестован в рамках уголовного дела о взятке и мошенничестве. Он содержится в СИЗО Лефортово. Один из фигурантов расследования дал на заместителя главы Минобороны РФ показания. Сам Булгаков вину не признает. Сумма ущерба по делу о мошенничестве составляет порядка 50 миллионов рублей.
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Потерпевшим по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова назван гарантирующий поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и области АО «Петербургская сбытовая компания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Представители „Петербургской сбытовой компании“ давали показания следствию. Компания официально признана потерпевшей по делу Булгакова», — уточнил источник агентства. Подробности дела и обстоятельства, в связи с которыми «Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей, пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по установлению всех фактов по делу бывшего высокопоставленного военного чиновника. Булгаков был арестован в рамках уголовного дела о взятке и мошенничестве. Он содержится в СИЗО Лефортово. Один из фигурантов расследования дал на заместителя главы Минобороны РФ показания. Сам Булгаков вину не признает. Сумма ущерба по делу о мошенничестве составляет порядка 50 миллионов рублей.