Назван потерпевший по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

ТАСС: «Петербургскую сбытовую компанию» признали потерпевшей по делу Булгакова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Потерпевшим по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова признан поставщик электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Потерпевшим по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова назван гарантирующий поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и области АО «Петербургская сбытовая компания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Представители „Петербургской сбытовой компании“ давали показания следствию. Компания официально признана потерпевшей по делу Булгакова», — уточнил источник агентства.

Подробности дела и обстоятельства, в связи с которыми «Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей, пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по установлению всех фактов по делу бывшего высокопоставленного военного чиновника.

Булгаков был арестован в рамках уголовного дела о взятке и мошенничестве. Он содержится в СИЗО Лефортово. Один из фигурантов расследования дал на заместителя главы Минобороны РФ показания. Сам Булгаков вину не признает. Сумма ущерба по делу о мошенничестве составляет порядка 50 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потерпевшим по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова назван гарантирующий поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и области АО «Петербургская сбытовая компания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Представители „Петербургской сбытовой компании“ давали показания следствию. Компания официально признана потерпевшей по делу Булгакова», — уточнил источник агентства. Подробности дела и обстоятельства, в связи с которыми «Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей, пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по установлению всех фактов по делу бывшего высокопоставленного военного чиновника. Булгаков был арестован в рамках уголовного дела о взятке и мошенничестве. Он содержится в СИЗО Лефортово. Один из фигурантов расследования дал на заместителя главы Минобороны РФ показания. Сам Булгаков вину не признает. Сумма ущерба по делу о мошенничестве составляет порядка 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...