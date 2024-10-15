Машины перекрыли все полосы движения
В Екатеринбурге вечером 15 октября на перекрестке улиц Самолетной — Щербакова выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Автомобили полностью перекрыли полосы движения, рассказал очевидец.
«Авария на перекрестке Щербакова — Самолетная. Перекрыты все полосы. Приходится объезжать по тротуару», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Автомобилистам приходится объезжать участок по тротуару
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