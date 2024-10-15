Екатеринбуржцы застряли в пробке возле ТЦ «Золотой» из-за перекрытия движения. Фото

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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
Машины перекрыли все полосы движения Фото:

В Екатеринбурге вечером 15 октября на перекрестке улиц Самолетной — Щербакова выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Автомобили полностью перекрыли полосы движения, рассказал очевидец.

«Авария на перекрестке Щербакова — Самолетная. Перекрыты все полосы. Приходится объезжать по тротуару», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Автомобилистам приходится объезжать участок по тротуару
Автомобилистам приходится объезжать участок по тротуару
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 15 октября на перекрестке улиц Самолетной — Щербакова выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Автомобили полностью перекрыли полосы движения, рассказал очевидец. «Авария на перекрестке Щербакова — Самолетная. Перекрыты все полосы. Приходится объезжать по тротуару», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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