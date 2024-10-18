В Новоуральске 18 октября умер участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Михаил Перетрухин. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Земляки, большое горе. Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Перетрухин Михаил Степанович. А ведь совсем недавно вместе встречали 79-ю Годовщину Победы… С коллегами приезжали к ветерану домой вместе с „Оркестром Победы“, чтобы поприветствовать Героев Отечества. Его теплые руки, его слова о Великой Победе помню до сих пор», — написал Тюменцев.
Михаила Степановича война застигла 14-летним подростком. В 1943 году его призвали в ряды Красной Армии и направили на Ленинградские авиационно-технические курсы усовершенствования близ Магнитогорска (Челябинская область). Он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», юбилейными медалями, Орденом «Знак Почета».
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