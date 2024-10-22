Страна.ua: жители Харькова отказываются выходить на работу

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Харьковчане не ходят на работу из-за облав со стороны военкомов Фото:
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В Харькове массово отказываются выходить на работу сотрудники различных сфер из-за страха перед облавами военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из местных социальных сетей.

«В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер и многие харьковские таксисты», — пишет издание со ссылкой на местные соцсети. Кроме указанных профессий, феномен затрагивает и другие отрасли, что свидетельствует о широкомасштабном беспокойстве среди работников. Отмечается, что это влияет на функционирование множества сервисов и предприятий в городе, создавая дополнительные сложности в уже непростой обстановке.

Ранее появлялась информация о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей Украине. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах, пишет RT.

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В Харькове массово отказываются выходить на работу сотрудники различных сфер из-за страха перед облавами военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из местных социальных сетей. «В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер и многие харьковские таксисты», — пишет издание со ссылкой на местные соцсети. Кроме указанных профессий, феномен затрагивает и другие отрасли, что свидетельствует о широкомасштабном беспокойстве среди работников. Отмечается, что это влияет на функционирование множества сервисов и предприятий в городе, создавая дополнительные сложности в уже непростой обстановке. Ранее появлялась информация о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей Украине. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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