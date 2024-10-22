Страна.ua: жители Харькова отказываются выходить на работу

22 октября 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Харьковчане не ходят на работу из-за облав со стороны военкомов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове массово отказываются выходить на работу сотрудники различных сфер из-за страха перед облавами военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из местных социальных сетей. «В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер и многие харьковские таксисты», — пишет издание со ссылкой на местные соцсети. Кроме указанных профессий, феномен затрагивает и другие отрасли, что свидетельствует о широкомасштабном беспокойстве среди работников. Отмечается, что это влияет на функционирование множества сервисов и предприятий в городе, создавая дополнительные сложности в уже непростой обстановке. Ранее появлялась информация о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей Украине. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове массово отказываются выходить на работу сотрудники различных сфер из-за страха перед облавами военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из местных социальных сетей. «В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер и многие харьковские таксисты», — пишет издание со ссылкой на местные соцсети. Кроме указанных профессий, феномен затрагивает и другие отрасли, что свидетельствует о широкомасштабном беспокойстве среди работников. Отмечается, что это влияет на функционирование множества сервисов и предприятий в городе, создавая дополнительные сложности в уже непростой обстановке. Ранее появлялась информация о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей Украине. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах, пишет RT.