Снять «однушку» в Челябинске стало дороже на 37%

Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым сильным ростом арендной платы за однокомнатные квартиры. В октябре стоимость подорожала более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.
«В Челябинске стоимость съема „однушек“ выросла на 37%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир поднялась на 39%», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение эксперта.
Аналитик отмечает, что самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в Казани, где стоимость аренды увеличилась на 58%. В Красноярске аренда подорожала на 56%. В Перми рост составил 41%, в Екатеринбурге — 40%, а в Ростове-на-Дону — 39%.
Как ранее писало URA.RU, в третьем квартале в Челябинске на 6% увеличилось количество предложений аренды квартир. Стоимость в среднем составила 28 тысяч рублей.
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