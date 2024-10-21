21 октября 2024

Снять «однушку» в Челябинске стало дороже на 37%

АН Этажи: В Челябинске стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 37%
© Служба новостей «URA.RU»
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Снять квартиру в Челябинске стало дороже Фото:

Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым сильным ростом арендной платы за однокомнатные квартиры. В октябре стоимость подорожала более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

«В Челябинске стоимость съема „однушек“ выросла на 37%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир поднялась на 39%», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение эксперта.

Аналитик отмечает, что самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в Казани, где стоимость аренды увеличилась на 58%. В Красноярске аренда подорожала на 56%. В Перми рост составил 41%, в Екатеринбурге — 40%, а в Ростове-на-Дону — 39%.

Как ранее писало URA.RU, в третьем квартале в Челябинске на 6% увеличилось количество предложений аренды квартир. Стоимость в среднем составила 28 тысяч рублей.

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Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым сильным ростом арендной платы за однокомнатные квартиры. В октябре стоимость подорожала более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. «В Челябинске стоимость съема „однушек“ выросла на 37%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир поднялась на 39%», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение эксперта. Аналитик отмечает, что самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в Казани, где стоимость аренды увеличилась на 58%. В Красноярске аренда подорожала на 56%. В Перми рост составил 41%, в Екатеринбурге — 40%, а в Ростове-на-Дону — 39%. Как ранее писало URA.RU, в третьем квартале в Челябинске на 6% увеличилось количество предложений аренды квартир. Стоимость в среднем составила 28 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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