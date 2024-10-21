Снять «однушку» в Челябинске стало дороже на 37%

АН Этажи: В Челябинске стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 37%

22 октября 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Снять квартиру в Челябинске стало дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым сильным ростом арендной платы за однокомнатные квартиры. В октябре стоимость подорожала более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. «В Челябинске стоимость съема „однушек“ выросла на 37%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир поднялась на 39%», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение эксперта. Аналитик отмечает, что самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в Казани, где стоимость аренды увеличилась на 58%. В Красноярске аренда подорожала на 56%. В Перми рост составил 41%, в Екатеринбурге — 40%, а в Ростове-на-Дону — 39%. Как ранее писало URA.RU, в третьем квартале в Челябинске на 6% увеличилось количество предложений аренды квартир. Стоимость в среднем составила 28 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым сильным ростом арендной платы за однокомнатные квартиры. В октябре стоимость подорожала более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. «В Челябинске стоимость съема „однушек“ выросла на 37%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир поднялась на 39%», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение эксперта. Аналитик отмечает, что самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в Казани, где стоимость аренды увеличилась на 58%. В Красноярске аренда подорожала на 56%. В Перми рост составил 41%, в Екатеринбурге — 40%, а в Ростове-на-Дону — 39%. Как ранее писало URA.RU, в третьем квартале в Челябинске на 6% увеличилось количество предложений аренды квартир. Стоимость в среднем составила 28 тысяч рублей.