Оставившая младенца в аэропорту Антальи россиянка поделилась мечтой

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Россиянка, которая родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его, хочет его забрать
Россиянка, которая родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его, хочет его забрать Фото:

Россиянка Екатерина Бурнаскина, оставившая новорожденную дочь в аэропорту Анталии, проявляет интерес к состоянию ребенка и хочет забрать ее к себе. Об этом сообщила турецкий адвокат Айшегюль Полат. Отмечается, что Бурнаскина также придумала девочке имя и сейчас активно интересуется процессом оформления опеки.

«Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят — поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — заявила Полат. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 18-летняя гражданка России родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция). После она захотела улететь в Москву без него. Младенца нашла уборщица. Новоиспеченную мать задержали в зале ожидания и арестовали.

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Россиянка Екатерина Бурнаскина, оставившая новорожденную дочь в аэропорту Анталии, проявляет интерес к состоянию ребенка и хочет забрать ее к себе. Об этом сообщила турецкий адвокат Айшегюль Полат. Отмечается, что Бурнаскина также придумала девочке имя и сейчас активно интересуется процессом оформления опеки. «Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят — поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — заявила Полат. Ее слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что 18-летняя гражданка России родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция). После она захотела улететь в Москву без него. Младенца нашла уборщица. Новоиспеченную мать задержали в зале ожидания и арестовали.
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