На площадке РАНХиГС состоялось обсуждение перехода на одноуровневую систему муниципальной власти. В мероприятии, помимо глав муниципалитетов из 89 регионов, участвовали представители Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных министерств, органов законодательной власти субъектов, заместители губернаторов и отраслевые эксперты.
«Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. <..> Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления», — заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Муниципалитеты.рф». Он отметил, что работа ведется в партнерстве с Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Также он сообщил, что были рассмотрены вопросы полномочий и структуры органов местного самоуправления, а также вопросы переходного периода. В настоящее время полномочия глав регулируются различными законами, и они хотят все аккумулировать в одном законе для его унификации.
Дополнительно оговаривалось, что такой подход позволит унифицировать управление на местах и упростить систему исполнения властных полномочий, делая ее более доступной и понятной для граждан. Эти изменения нацелены на повышение эффективности местного самоуправления и укрепление его роли в политической системе страны. «Этот закон позволяет формировать на долгие годы вперед все развитие местного самоуправления, его вид, его традиции для будущих поколений жителей и муниципалов Российской Федерации», — заявил исполнительный директор муниципальных образований ЛНР, депутат Народного Совета Владимир Поляков.
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