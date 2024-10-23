Власти назвали новую дату запуска скоростных электричек «Финист» в Кизел

Электрички «Финист» начнут курсировать между Пермью и Кизелом в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Электрички "Финист" пришли на замену "Ласточкам"
Электрички "Финист" пришли на замену "Ласточкам" Фото:

Скоростные электропоезда начнут курсировать между Пермью и Кизелом с середины декабря. Сроки запуска электричек по указанному маршруту сдвинулись из-за переустройства путей на станции Пермь-I.

«Скоростную электричку „Финист“ до Кизела запустят 15 декабря», — пишет интернет-издание «Текст со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. Запуск „Финистов“ в Кизел и Губаху планировался с 1 сентября.

Новые электропоезда пришли на смену «Ласточкам». «Финисты» прибыли в Пермь еще в январе 2024 года, но их вернули производителю из-за недостатков.

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Скоростные электропоезда начнут курсировать между Пермью и Кизелом с середины декабря. Сроки запуска электричек по указанному маршруту сдвинулись из-за переустройства путей на станции Пермь-I. «Скоростную электричку „Финист“ до Кизела запустят 15 декабря», — пишет интернет-издание «Текст со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. Запуск „Финистов“ в Кизел и Губаху планировался с 1 сентября. Новые электропоезда пришли на смену «Ласточкам». «Финисты» прибыли в Пермь еще в январе 2024 года, но их вернули производителю из-за недостатков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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