Власти назвали новую дату запуска скоростных электричек «Финист» в Кизел

Скоростные электропоезда начнут курсировать между Пермью и Кизелом с середины декабря. Сроки запуска электричек по указанному маршруту сдвинулись из-за переустройства путей на станции Пермь-I.
«Скоростную электричку „Финист“ до Кизела запустят 15 декабря», — пишет интернет-издание «Текст со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. Запуск „Финистов“ в Кизел и Губаху планировался с 1 сентября.
Новые электропоезда пришли на смену «Ласточкам». «Финисты» прибыли в Пермь еще в январе 2024 года, но их вернули производителю из-за недостатков.
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