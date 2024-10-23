Губернатор Куйвашев рассказал о перспективах «Сухого порта»

Ключевой проект «Сухого порта» — Меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» откроет новые логистические возможности для промышленности 11 регионов России. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего выступления на заседании Совфеда.
«Наш „Сухой порт“ обеспечит связь Северного морского пути и Транссиба с Китаем... Потенциально этим коридором смогут пользоваться предприятия как минимум одиннадцати российских регионов», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что все грузы, которые проходят в центральные регионы, отправляются именно через Свердловскую область. Он отметил, что для того, чтобы воспользоваться Северным морским путем, необходимо достроить ветку и портовые сооружения, которые необходимы для перевалки груза и отправки его в различные точки мира.
«Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. В июле 2023 года Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт на окраине Екатеринбурга. 1 ноября 2023 года открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.
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