23 октября 2024

Губернатор Куйвашев рассказал о перспективах «Сухого порта»

Губернатор Куйвашев: «Сухой порт» откроет логистические возможности 11 регионам
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев заявил, что реализация проекта может разгрузить Транссибирскую магистраль
Евгений Куйвашев заявил, что реализация проекта может разгрузить Транссибирскую магистраль Фото:

Ключевой проект «Сухого порта» — Меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» откроет новые логистические возможности для промышленности 11 регионов России. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего выступления на заседании Совфеда.

«Наш „Сухой порт“ обеспечит связь Северного морского пути и Транссиба с Китаем... Потенциально этим коридором смогут пользоваться предприятия как минимум одиннадцати российских регионов», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что все грузы, которые проходят в центральные регионы, отправляются именно через Свердловскую область. Он отметил, что для того, чтобы воспользоваться Северным морским путем, необходимо достроить ветку и портовые сооружения, которые необходимы для перевалки груза и отправки его в различные точки мира.

«Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. В июле 2023 года Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт на окраине Екатеринбурга. 1 ноября 2023 года открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.

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Ключевой проект «Сухого порта» — Меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» откроет новые логистические возможности для промышленности 11 регионов России. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего выступления на заседании Совфеда. «Наш „Сухой порт“ обеспечит связь Северного морского пути и Транссиба с Китаем... Потенциально этим коридором смогут пользоваться предприятия как минимум одиннадцати российских регионов», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона. Позже, отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что все грузы, которые проходят в центральные регионы, отправляются именно через Свердловскую область. Он отметил, что для того, чтобы воспользоваться Северным морским путем, необходимо достроить ветку и портовые сооружения, которые необходимы для перевалки груза и отправки его в различные точки мира. «Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. В июле 2023 года Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт на окраине Екатеринбурга. 1 ноября 2023 года открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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