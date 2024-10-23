Стоимость бензина в Пермском крае превысила отметку в 80 рублей

За последнюю неделю цены на бензин в Пермском крае выросли. При этом стоимость топлива марки АИ-98 превысила психологическую отметку в 80 рублей за литр. По данным Росстата теперь самый дорогой бензин стоит 80,04 рубля.
«АИ-92 — 53,58 рубля, АИ-95 — 58,22 рубля, АИ-98 — 80,04 рубля», — указано на сайте Росстата. Неделей ранее цены были ниже. Тогда АИ-92 стоил 53,52 рубля, АИ-95 — 58,15 рубля, АИ-98 — 79,74 рубля.
Цены на бензин в Пермском крае растут на протяжении нескольких месяцев. В конце сентября они начали снижаться, но в октябре тенденция роста вернулась.
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