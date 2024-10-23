23 октября 2024

Стоимость бензина в Пермском крае превысила отметку в 80 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бак наполнять становится дороже
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За последнюю неделю цены на бензин в Пермском крае выросли. При этом стоимость топлива марки АИ-98 превысила психологическую отметку в 80 рублей за литр. По данным Росстата теперь самый дорогой бензин стоит 80,04 рубля.

«АИ-92 — 53,58 рубля, АИ-95 — 58,22 рубля, АИ-98 — 80,04 рубля», — указано на сайте Росстата. Неделей ранее цены были ниже. Тогда АИ-92 стоил 53,52 рубля, АИ-95 — 58,15 рубля, АИ-98 — 79,74 рубля. 

Цены на бензин в Пермском крае растут на протяжении нескольких месяцев. В конце сентября они начали снижаться, но в октябре тенденция роста вернулась.

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За последнюю неделю цены на бензин в Пермском крае выросли. При этом стоимость топлива марки АИ-98 превысила психологическую отметку в 80 рублей за литр. По данным Росстата теперь самый дорогой бензин стоит 80,04 рубля. «АИ-92 — 53,58 рубля, АИ-95 — 58,22 рубля, АИ-98 — 80,04 рубля», — указано на сайте Росстата. Неделей ранее цены были ниже. Тогда АИ-92 стоил 53,52 рубля, АИ-95 — 58,15 рубля, АИ-98 — 79,74 рубля.  Цены на бензин в Пермском крае растут на протяжении нескольких месяцев. В конце сентября они начали снижаться, но в октябре тенденция роста вернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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