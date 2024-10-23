В зоне спецоперации РФ на Украине 12 июля погиб 37-летний капитан хоккейной команды «СФЗ» из Серова (Свердловская область) Валентин Жданов. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Жданов был мобилизован на службу в зону боевых действий 25 сентября. Служил в мотострелковых войсках. При выполнении боевого задания 12 июля в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта село Яснобородовка Валентин Юрьевич погиб», — пояснили в мэрии. Прощания с бойцом состоятся 25 октября.
Жданов играл за команды Тюмени и Медногорска (Оренбургская область). После прохождения срочной службы мужчина вернулся в родной город, где трудоустроился на Серовский завод ферросплавов. Там он был капитаном хоккейной команды «СФЗ».
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