03 декабря 2024

«Хватает только на памперсы»: свердловчанка из «Беременна в 16» рассказала, как выживает. Видео

Участница «Беременна в 16» из Гилево пожаловалась, что ей не хватает денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Милана боится, что ее страничку в соцсетях заблокируют Фото:

Милана Алексеева из деревни Гилево (Свердловская область), ставшая героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), заявила, что все заработанные деньги уходят на содержание ребенка. Девушка не может себя обеспечить, об этом она сообщила в соцсетях.

«В последнее время я начала загоняться, потому что не могу себя полноценно обеспечивать. Большая часть денег уходит на ребенка, элементарно на какие-то женские штучки мне не хватает. Буквально вчера купили смесь, памперсы, продукты и все, на карте ноль. Куда податься я не знаю», — поделилась Милана на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Молодая мама боится, что ее соцсети могут заблокировать. Она попросила совета у подписчиков, как ей быть в такой ситуации.

Премьера выпуска с Миланой Алексеевой состоялась 13 ноября. Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Отец Миланы работает на кладбище, а мама домохозяйка.

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Милана Алексеева из деревни Гилево (Свердловская область), ставшая героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), заявила, что все заработанные деньги уходят на содержание ребенка. Девушка не может себя обеспечить, об этом она сообщила в соцсетях. «В последнее время я начала загоняться, потому что не могу себя полноценно обеспечивать. Большая часть денег уходит на ребенка, элементарно на какие-то женские штучки мне не хватает. Буквально вчера купили смесь, памперсы, продукты и все, на карте ноль. Куда податься я не знаю», — поделилась Милана на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Молодая мама боится, что ее соцсети могут заблокировать. Она попросила совета у подписчиков, как ей быть в такой ситуации. Премьера выпуска с Миланой Алексеевой состоялась 13 ноября. Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Отец Миланы работает на кладбище, а мама домохозяйка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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