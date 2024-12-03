Милана Алексеева из деревни Гилево (Свердловская область), ставшая героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), заявила, что все заработанные деньги уходят на содержание ребенка. Девушка не может себя обеспечить, об этом она сообщила в соцсетях.
«В последнее время я начала загоняться, потому что не могу себя полноценно обеспечивать. Большая часть денег уходит на ребенка, элементарно на какие-то женские штучки мне не хватает. Буквально вчера купили смесь, памперсы, продукты и все, на карте ноль. Куда податься я не знаю», — поделилась Милана на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Молодая мама боится, что ее соцсети могут заблокировать. Она попросила совета у подписчиков, как ей быть в такой ситуации.
Премьера выпуска с Миланой Алексеевой состоялась 13 ноября. Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Отец Миланы работает на кладбище, а мама домохозяйка.
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