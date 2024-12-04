На какие елки в Екатеринбурге еще можно купить билеты

В Екатеринбурге билеты на елки продаются от 600 рублей

04 декабря 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Дед Мороз присутствует практически на каждой детской елке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржцы начали активно покупать билеты на новогодние елки. Так, на постановки в «Коляда-театре», театре «Желтый квадрат» и Детской филармонии уже не попасть. Но URA.RU просмотрело все афиши и составило подборку мест, куда еще можно сводить ребенка в праздничные дни. В рамках одного из самых популярных событий города, «ЭкспоЕлки», зрители могут посетить цирковое шоу Владимира Дерябкина (цирк Никулина). В наличии есть множество билетов, показы в «Екатеринбург-ЭКСПО» стартуют с 21 декабря, представления идут два раза в день, стоимость билета — от 1000 рублей. Последний шанс попасть на шоу — 12 января. Во многих представлениях задействованы сказочные персонажи Фото: Размик Закарян © URA.RU «Елка телеканала МУЛЬТ» будет идти три раза в день с 27 по 30 декабря в ККТ «Космос». В продаже есть еще множество билетов, цена вопроса — от 1500 рублей, детям до трех лет — бесплатно. В программе — новогодняя сказка с ожившими героями мультфильмов. Маленьких гостей ждут зрелищные спецэффекты, ростовые куклы, цирковые трюки, акробатические номера, песни и танцы. А еще дети могут принести письмо для Деда Мороза, желание одного малыша волшебник исполнит на сцене. Предусмотрены фирменные подарки — рюкзаки с играми, раскрасками и другими сюрпризами. В Театре эстрады покажут новогоднее приключение «Заколдованная сказка». Помощники Деда Мороза вместе с юными зрителями отправятся в сказочный лес за приключениями. Показы стартуют с 20 декабря — два раза в день. Места еще есть, но их немного, стоимость билетов начинается от 600 рублей. На многих елках детям вручают подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Елки для самых маленьких пройдут в «Республике Полосатов». Там проведут шоу «Тигруля Ля и первый снег», где главному герою предстоит отправиться в Антарктиду, чтобы увидеть настоящий снег. Ребята будут наряжать елку, готовить мороженое из снежков и играть, а после получат подарки от Деда Мороза. Билеты для ребенка и взрослого стоят от 2000 рублей. Посетить событие можно с 21 декабря по 5 января. Новогодняя программа «Ушастые истории» пройдет в Уральском центре народного искусства. Чебурашка вместе со зрителями попробует разобраться, что же такое Новый год, попутно участников ждет множество игр, танцев и конкурсов. Билеты стоят 800 рублей, попасть на представления можно 2 января. Концерт-сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино!» покажут в Доме музыки. Зрители услышат песни любимых персонажей: Черепахи Тортиллы, Лисы Алисы, Кота Базилио, Пьеро, Мальвины, Карабаса-Барабаса и других. Шоу покажут 21 и 22 декабря, стоимость — 750 рублей. В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ устроят космическое новогоднее приключение, где детей ждут интерактивный спектакль, лазерное шоу, сладкий стол, зажигательные танцы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Доступны билеты на 30 декабря, 2, 4 и 5 января, цена — от 500 рублей. Еще есть возможность попасть на спектакль «Шарфик для Ежика, или Привет, бабушка!» в культурный центр «Верх-Исетский». Представление рассчитано для детей от 1 до 6 лет. Кроме постановки, дети поучаствуют в мастер-классе, фотосессии и получат подарки. Первый показ пройдет 21 декабря, последний — 7 января, вход — от 1000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы начали активно покупать билеты на новогодние елки. Так, на постановки в «Коляда-театре», театре «Желтый квадрат» и Детской филармонии уже не попасть. Но URA.RU просмотрело все афиши и составило подборку мест, куда еще можно сводить ребенка в праздничные дни. В рамках одного из самых популярных событий города, «ЭкспоЕлки», зрители могут посетить цирковое шоу Владимира Дерябкина (цирк Никулина). В наличии есть множество билетов, показы в «Екатеринбург-ЭКСПО» стартуют с 21 декабря, представления идут два раза в день, стоимость билета — от 1000 рублей. Последний шанс попасть на шоу — 12 января. «Елка телеканала МУЛЬТ» будет идти три раза в день с 27 по 30 декабря в ККТ «Космос». В продаже есть еще множество билетов, цена вопроса — от 1500 рублей, детям до трех лет — бесплатно. В программе — новогодняя сказка с ожившими героями мультфильмов. Маленьких гостей ждут зрелищные спецэффекты, ростовые куклы, цирковые трюки, акробатические номера, песни и танцы. А еще дети могут принести письмо для Деда Мороза, желание одного малыша волшебник исполнит на сцене. Предусмотрены фирменные подарки — рюкзаки с играми, раскрасками и другими сюрпризами. В Театре эстрады покажут новогоднее приключение «Заколдованная сказка». Помощники Деда Мороза вместе с юными зрителями отправятся в сказочный лес за приключениями. Показы стартуют с 20 декабря — два раза в день. Места еще есть, но их немного, стоимость билетов начинается от 600 рублей. Елки для самых маленьких пройдут в «Республике Полосатов». Там проведут шоу «Тигруля Ля и первый снег», где главному герою предстоит отправиться в Антарктиду, чтобы увидеть настоящий снег. Ребята будут наряжать елку, готовить мороженое из снежков и играть, а после получат подарки от Деда Мороза. Билеты для ребенка и взрослого стоят от 2000 рублей. Посетить событие можно с 21 декабря по 5 января. Новогодняя программа «Ушастые истории» пройдет в Уральском центре народного искусства. Чебурашка вместе со зрителями попробует разобраться, что же такое Новый год, попутно участников ждет множество игр, танцев и конкурсов. Билеты стоят 800 рублей, попасть на представления можно 2 января. Концерт-сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино!» покажут в Доме музыки. Зрители услышат песни любимых персонажей: Черепахи Тортиллы, Лисы Алисы, Кота Базилио, Пьеро, Мальвины, Карабаса-Барабаса и других. Шоу покажут 21 и 22 декабря, стоимость — 750 рублей. В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ устроят космическое новогоднее приключение, где детей ждут интерактивный спектакль, лазерное шоу, сладкий стол, зажигательные танцы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Доступны билеты на 30 декабря, 2, 4 и 5 января, цена — от 500 рублей. Еще есть возможность попасть на спектакль «Шарфик для Ежика, или Привет, бабушка!» в культурный центр «Верх-Исетский». Представление рассчитано для детей от 1 до 6 лет. Кроме постановки, дети поучаствуют в мастер-классе, фотосессии и получат подарки. Первый показ пройдет 21 декабря, последний — 7 января, вход — от 1000 рублей.