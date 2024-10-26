Арестованный за растрату создатель «планшета Чубайса» имел ВНЖ в Индонезии

Бывший гендиректор компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин, арестованный за растрату, имеет вид на жительство в Индонезии. Об этом говорится в официальных судебных документах.
«[Галкин] имеет вид на жительство в Индонезии. Может склонить свидетелей к изменению показаний. Жалоба об отсутствии законных оснований для его ареста… не может быть признаны состоятельной», — передает РИА Новости со ссылкой на документы.
Уголовное дело в отношении Галкина было возбуждено 21 апреля прошлого года. Он обвиняется в причастности к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных «Роснано» на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.
«Пластик Лоджик» учреждена Роснано в 2010 году. Задачей компании была реализация инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». В 2010—2020 годов на счета «Пластик Лоджик» предыдущим топ-менеджментом «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом было переведено более 13 миллиардов рублей бюджетных средств. Общий ущерб по бывшим проектам компании «Роснано», которые были проинвестированы до 2020 года, превысил 40 миллиардов рублей.
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