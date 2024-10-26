Ущерб по бывшим проектам «Роснано» оценили более чем в 40 миллиардов рублей

Общий ущерб по бывшим проектам компании «Роснано», которые были проинвестированы до 2020 года, превысил 40 миллиардов рублей. Об этом заявил осведомленный источник. По проектам уже возбуждены уголовные дела.
«Ревизия проектов на предмет определения ущерба продолжается. На сегодняшний день общий ущерб оценивается в размере более 40 миллиардов рублей», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, в «Роснано» выявляется злоупотребление в реализации инвестиционных проектов. Все они направляются в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета.
Володин выступил с предложением об экстрадиции экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса на территорию России. Председатель ГД РФ остро раскритиковал результаты реформы российской электроэнергетики, проведенной при Чубайсе, указав на неэффективность передачи отрасли в частные руки.
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