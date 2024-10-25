ФСБ обвинила создателей отечественного планшета в хищении 13 млрд

25 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Компания «Пластик лоджик» похитила при разработке планшета 13 млрд рублей, заявили в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета. «Учрежденная „Роснано“ компания „Пластик лоджик“ похитила 13 миллиардов рублей при создании российского планшета», — передает сообщение ФСБ РБК. «Пластик Лоджик» была основана в 2010 году для реализации проекта по производству дисплеев с использованием пластиковой электроники. «Роснано» инвестировала 7,1 миллиарда рублей в эту компанию, а позже получила полный контроль над ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета. «Учрежденная „Роснано“ компания „Пластик лоджик“ похитила 13 миллиардов рублей при создании российского планшета», — передает сообщение ФСБ РБК. «Пластик Лоджик» была основана в 2010 году для реализации проекта по производству дисплеев с использованием пластиковой электроники. «Роснано» инвестировала 7,1 миллиарда рублей в эту компанию, а позже получила полный контроль над ней.