ФСБ обвинила создателей отечественного планшета в хищении 13 млрд

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Компания «Пластик лоджик» похитила при разработке планшета 13 млрд рублей, заявили в ФСБ Фото:

ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета.

«Учрежденная „Роснано“ компания „Пластик лоджик“ похитила 13 миллиардов рублей при создании российского планшета», — передает сообщение ФСБ РБК. «Пластик Лоджик» была основана в 2010 году для реализации проекта по производству дисплеев с использованием пластиковой электроники. «Роснано» инвестировала 7,1 миллиарда рублей в эту компанию, а позже получила полный контроль над ней.

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ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета. «Учрежденная „Роснано“ компания „Пластик лоджик“ похитила 13 миллиардов рублей при создании российского планшета», — передает сообщение ФСБ РБК. «Пластик Лоджик» была основана в 2010 году для реализации проекта по производству дисплеев с использованием пластиковой электроники. «Роснано» инвестировала 7,1 миллиарда рублей в эту компанию, а позже получила полный контроль над ней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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