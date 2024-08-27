27 августа 2024

Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств Фото:

Суд отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной по этому делу.

«Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — передает данные собеседника ТАСС. Уточняется, что Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано», которая в рамках уголовного дела признана потерпевшей стороной.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной по этому делу. «Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — передает данные собеседника ТАСС. Уточняется, что Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано», которая в рамках уголовного дела признана потерпевшей стороной. Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...