Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

28 августа 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной по этому делу. «Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — передает данные собеседника ТАСС. Уточняется, что Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано», которая в рамках уголовного дела признана потерпевшей стороной. Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной по этому делу. «Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — передает данные собеседника ТАСС. Уточняется, что Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано», которая в рамках уголовного дела признана потерпевшей стороной. Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева