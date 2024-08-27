Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

Суд отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной по этому делу.
«Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — передает данные собеседника ТАСС. Уточняется, что Галкину предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано», которая в рамках уголовного дела признана потерпевшей стороной.
Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева
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