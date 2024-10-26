Фигуристка Трусова отказалась выступать на соревнованиях в новом сезоне

Олимпийская серебряная медалистка 2022 года, фигуристка Александра Трусова (Игнатова) отказалась принимать участие в российских этапах Гран-при в новом сезоне. Сейчас она продолжает заниматься на базе академии «Ангелы Плющенко».
«20-летняя фигуристка продолжает участвовать в тренировочном процессе на базе академии „Ангелы Плющенко“, но при этом не планирует готовиться к этапам Гран-при», — передает РИА Новости Спорт. Там отметили, что ее появление на других соревнованиях текущего сезона, за исключением шоу-турниров, также маловероятно.
В Канаде завершается североамериканская серия Гран-при, где ранее Трусова и российская фигуристка Камила Валиева ставили друг за другом рекорды. Так, в 2019 году Трусова взяла золото в в турнире одиночниц, а уже через два года золотую медаль получила Валиева, передает Sport24.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.