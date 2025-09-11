В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции

Полицейские провели более 60 обысков по уголовному делу о нелегальной миграции
Сотрудники полиции и пограничной службы пресекли деятельность крупного канала по организации незаконной миграции в Санкт-Петербурге. В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 60 обысков, задержаны 10 лиц, среди которых – представители руководства одной из ведущих консалтинговых компаний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"10 сентября следователями и оперативниками экономической полиции совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России [по Санкт-Петербургу и Ленобласти] были проведены масштабные следственно-оперативные мероприятия, в том числе более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. В следственные органы были доставлены несколько десятков человек для проведения процессуальных действий", — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает ТАСС. 

Отмечается, что 10 подозреваемым, включая руководителей крупной консалтинговой компании, уже предъявлено обвинение. Они задержаны в установленном законом порядке. Как уточнили правоохранители, среди задержанных есть и руководство крупной группы компаний "Лидер Консалт". В отношении участников преступления возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Как сообщили в МВД, начиная с 2020 года члены преступной группы обеспечивали строительные, клининговые организации и службы доставки города рабочей силой. Формально иностранные граждане оформлялись на работу через компании, подконтрольные подозреваемым, но эти юридические лица управлялись подставными директорами и фактической экономической деятельности не осуществляли. Основной целью создания таких фирм было снижение рисков и смягчение возможных последствий, связанных с трудоустройством мигрантов. Для ухода от надзора со стороны соответствующих органов трудовые договоры с иностранцами оформлялись таким образом, что изначально не имели юридической силы. Однако они могли использоваться как формальное основание для продления сроков действия трудовых патентов и временного пребывания иностранных граждан в России.

Кроме того, специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, специализирующиеся на трудовом, гражданском и миграционном праве, в рамках расследования провели всестороннюю экспертизу этих документов. Результаты показали, что рассматриваемая документация является юридически ничтожной. Следствие зафиксировало факты легализации восьми граждан из ближнего зарубежья по описанной преступной схеме. Вместе с тем, согласно оперативной информации, общее число мигрантов, незаконно получивших легальный статус, может достигать нескольких сотен человек.

Ранее сообщалось, что в городе Жуковский сотрудники полиции обнаружили 56 граждан, занимавшихся нелегальной трудовой деятельностью на предприятии по выращиванию огурцов. Из этого числа 46 человек находились на территории РФ с нарушением установленных правил пребывания. Начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полицейские установили личность женщины, подозреваемой в организации незаконной миграции. 

