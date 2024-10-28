28 октября 2024

В Перми новый ресторан откроется напротив мэрии

Bottega Rest откроет новый ресторан через дорогу от администрации Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам из мэрии будет удобно ходить на бизнес-ланч
Чиновникам из мэрии будет удобно ходить на бизнес-ланч Фото:

Группа Bottega Rest готовится открыть в Перми третий ресторан. Заведение расположится в здании на ул. Ленина, 36 — напротив городской администрации, сообщила гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова.

«Новый гастрономический проект от создателей ресторанов La Bottega и Interview откроется в здании по ул. Ленина, 36. Открытие может состояться до конца этого года», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Денисову.

По данным издания «Коммерсант-Прикамье», ресторанная группа Bottega Rest основана в 2014 году. Ее первым проектом стал ресторан-энотека La Bottega. В конце 2018-го открылся ресторан-сыроварня Interview.

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Группа Bottega Rest готовится открыть в Перми третий ресторан. Заведение расположится в здании на ул. Ленина, 36 — напротив городской администрации, сообщила гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова. «Новый гастрономический проект от создателей ресторанов La Bottega и Interview откроется в здании по ул. Ленина, 36. Открытие может состояться до конца этого года», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Денисову. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», ресторанная группа Bottega Rest основана в 2014 году. Ее первым проектом стал ресторан-энотека La Bottega. В конце 2018-го открылся ресторан-сыроварня Interview.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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