В Перми новый ресторан откроется напротив мэрии

Группа Bottega Rest готовится открыть в Перми третий ресторан. Заведение расположится в здании на ул. Ленина, 36 — напротив городской администрации, сообщила гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова.
«Новый гастрономический проект от создателей ресторанов La Bottega и Interview откроется в здании по ул. Ленина, 36. Открытие может состояться до конца этого года», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Денисову.
По данным издания «Коммерсант-Прикамье», ресторанная группа Bottega Rest основана в 2014 году. Ее первым проектом стал ресторан-энотека La Bottega. В конце 2018-го открылся ресторан-сыроварня Interview.
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