Новый участок пермской набережной готов на 35%

В Перми участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» готов на треть. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«На данный момент строительство нового участка городской набережной — от ТЦ „Речник“ до ООО „Мотовилихинские заводы“ выполнено на 35%. Обустройство нового участка набережной продолжится и зимой», — сказано в сообщении.
Мэр добавил, что зимой будут проводить только те работы, которые допустимо делать при отрицательной температуре. Сейчас рабочие обустраивают берег, променадную часть, монтируют канализацию и проводят земляные работы.
Ранее URA.RU рассказало, что строительство набережной началось в мае 2024 года. Завершить реконструкцию планируют в 2025 году.
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