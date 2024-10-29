29 октября 2024

Новый участок пермской набережной готов на 35%

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережную от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов будут ремонтировать всю зиму
Набережную от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов будут ремонтировать всю зиму Фото:

В Перми участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» готов на треть. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«На данный момент строительство нового участка городской набережной — от ТЦ „Речник“ до ООО „Мотовилихинские заводы“ выполнено на 35%. Обустройство нового участка набережной продолжится и зимой», — сказано в сообщении.

Мэр добавил, что зимой будут проводить только те работы, которые допустимо делать при отрицательной температуре. Сейчас рабочие обустраивают берег, променадную часть, монтируют канализацию и проводят земляные работы. 

Ранее URA.RU рассказало, что строительство набережной началось в мае 2024 года. Завершить реконструкцию планируют в 2025 году.

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В Перми участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» готов на треть. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «На данный момент строительство нового участка городской набережной — от ТЦ „Речник“ до ООО „Мотовилихинские заводы“ выполнено на 35%. Обустройство нового участка набережной продолжится и зимой», — сказано в сообщении. Мэр добавил, что зимой будут проводить только те работы, которые допустимо делать при отрицательной температуре. Сейчас рабочие обустраивают берег, променадную часть, монтируют канализацию и проводят земляные работы.  Ранее URA.RU рассказало, что строительство набережной началось в мае 2024 года. Завершить реконструкцию планируют в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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