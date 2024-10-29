29 октября 2024

В Перми офис юриста Мартина Мартиросяна забросали камнями. Видео

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Камнями хулиганы разбили стекла в офисе юриста
Камнями хулиганы разбили стекла в офисе юриста Фото:

В Перми неизвестные напали на офис юриста Мартина Мартиросяна. Трое людей в масках забросали стеклянную входную группу камнями. Их запечатлела видеокамера. По словам юриста, который занимается арбитражным управлением, нападение на офис было заказано.

«Подбежали трое парней в масках. Один снимал на камеру доказательства, что они исполнили заказ. Побили стекла. Камни летели с такой силой, что дверь пробило», — рассказал Мартиросян в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он обратился в полицию.

Мартиросян в 2018 году спровоцировал в Перми скандал. Он обвинил пермских антимонопольщиков в коррупционном сговоре с бывшим депутатом Молодежного парламента Денисом Теплоуховым. 

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В Перми неизвестные напали на офис юриста Мартина Мартиросяна. Трое людей в масках забросали стеклянную входную группу камнями. Их запечатлела видеокамера. По словам юриста, который занимается арбитражным управлением, нападение на офис было заказано. «Подбежали трое парней в масках. Один снимал на камеру доказательства, что они исполнили заказ. Побили стекла. Камни летели с такой силой, что дверь пробило», — рассказал Мартиросян в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он обратился в полицию. Мартиросян в 2018 году спровоцировал в Перми скандал. Он обвинил пермских антимонопольщиков в коррупционном сговоре с бывшим депутатом Молодежного парламента Денисом Теплоуховым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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