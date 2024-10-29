В Перми неизвестные напали на офис юриста Мартина Мартиросяна. Трое людей в масках забросали стеклянную входную группу камнями. Их запечатлела видеокамера. По словам юриста, который занимается арбитражным управлением, нападение на офис было заказано.
«Подбежали трое парней в масках. Один снимал на камеру доказательства, что они исполнили заказ. Побили стекла. Камни летели с такой силой, что дверь пробило», — рассказал Мартиросян в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он обратился в полицию.
Мартиросян в 2018 году спровоцировал в Перми скандал. Он обвинил пермских антимонопольщиков в коррупционном сговоре с бывшим депутатом Молодежного парламента Денисом Теплоуховым.
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