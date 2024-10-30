Пермские рестораторы назвали цены на вечеринки в новогоднюю ночь

Пермские рестораны открыли бронирование мест на празднование Нового года. Чтобы попасть на вечеринку 31 декабря, горожанам придется заплатить от 5,9 до 11 тысяч рублей. Об этом сказано в соцсетях заведений.
«Стоимость празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января в ресторане Four — 11 тысяч рублей за человека. В нее включена шоу-программа в стиле „цирк“ и сет-меню от шеф-повара», — сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что дети до трех лет могут пройти бесплатно. За детей от трех до 12 лет нужно заплатить 5,5 тысячи рублей, а от 13 до 18 лет — 8,8 тысячи рублей.
Чуть дешевле будет стоить новогодняя ночь в ресторане «Кама» — 8 тысяч рублей. В «СССР» за шоу-программу и питание придется заплатить 7,5 тысячи рублей. А одна из самых бюджетных вечеринок в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет в «Тортуге» за 5,9 тысячи рублей. При этом не все заведения готовы работать в новогоднюю ночь. Так, «Горный хрусталь» не планирует проводить никаких мероприятий. А в ресторане «Одесса» корреспонденту агентства сообщили, что еще не решили устраивать праздник или нет.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермских магазинах начали продавать искусственные ели. Цены на них выше, чем в прошлом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!