Пермские рестораторы назвали цены на вечеринки в новогоднюю ночь

В Перми стоимость новогодней вечеринки достигает 11 тысяч рублей на человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Не все рестораны готовы работать в новогоднюю ночь
Не все рестораны готовы работать в новогоднюю ночь Фото:

Пермские рестораны открыли бронирование мест на празднование Нового года. Чтобы попасть на вечеринку 31 декабря, горожанам придется заплатить от 5,9 до 11 тысяч рублей. Об этом сказано в соцсетях заведений.

«Стоимость празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января в ресторане Four — 11 тысяч рублей за человека. В нее включена шоу-программа в стиле „цирк“ и сет-меню от шеф-повара», — сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что дети до трех лет могут пройти бесплатно. За детей от трех до 12 лет нужно заплатить 5,5 тысячи рублей, а от 13 до 18 лет — 8,8 тысячи рублей.

Чуть дешевле будет стоить новогодняя ночь в ресторане «Кама» — 8 тысяч рублей. В «СССР» за шоу-программу и питание придется заплатить 7,5 тысячи рублей. А одна из самых бюджетных вечеринок в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет в «Тортуге» за 5,9 тысячи рублей. При этом не все заведения готовы работать в новогоднюю ночь. Так, «Горный хрусталь» не планирует проводить никаких мероприятий. А в ресторане «Одесса» корреспонденту агентства сообщили, что еще не решили устраивать праздник или нет.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермских магазинах начали продавать искусственные ели. Цены на них выше, чем в прошлом году. 

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Пермские рестораны открыли бронирование мест на празднование Нового года. Чтобы попасть на вечеринку 31 декабря, горожанам придется заплатить от 5,9 до 11 тысяч рублей. Об этом сказано в соцсетях заведений. «Стоимость празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января в ресторане Four — 11 тысяч рублей за человека. В нее включена шоу-программа в стиле „цирк“ и сет-меню от шеф-повара», — сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что дети до трех лет могут пройти бесплатно. За детей от трех до 12 лет нужно заплатить 5,5 тысячи рублей, а от 13 до 18 лет — 8,8 тысячи рублей. Чуть дешевле будет стоить новогодняя ночь в ресторане «Кама» — 8 тысяч рублей. В «СССР» за шоу-программу и питание придется заплатить 7,5 тысячи рублей. А одна из самых бюджетных вечеринок в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет в «Тортуге» за 5,9 тысячи рублей. При этом не все заведения готовы работать в новогоднюю ночь. Так, «Горный хрусталь» не планирует проводить никаких мероприятий. А в ресторане «Одесса» корреспонденту агентства сообщили, что еще не решили устраивать праздник или нет. Ранее URA.RU рассказало, что в пермских магазинах начали продавать искусственные ели. Цены на них выше, чем в прошлом году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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