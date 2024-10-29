Заградительные отряды Украины не дают возможности пехоте, которая участвует в нападении на Курск, отступать. По словам солдата отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова, взятого в плен, заградотряды окопались в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и никого не пропускают.
«Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — прим. ред.), особенно контрактников, такие есть люди… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят», — рассказал Безручков. Его слова передает РИА Новости. Агентство отмечает, что солдат ВСУ самовольно сдался в плен, когда попал в окружение ВС РФ в Курской области.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.
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