Пленный ВСУ: заградотряды под Курском не дают пехоте отступать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские заградотряды, окопавшись в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте
Украинские заградотряды, окопавшись в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Заградительные отряды Украины не дают возможности пехоте, которая участвует в нападении на Курск, отступать. По словам солдата отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова, взятого в плен, заградотряды окопались в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и никого не пропускают.

«Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — прим. ред.), особенно контрактников, такие есть люди… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят», — рассказал Безручков. Его слова передает РИА Новости. Агентство отмечает, что солдат ВСУ самовольно сдался в плен, когда попал в окружение ВС РФ в Курской области. 

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заградительные отряды Украины не дают возможности пехоте, которая участвует в нападении на Курск, отступать. По словам солдата отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова, взятого в плен, заградотряды окопались в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и никого не пропускают. «Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — прим. ред.), особенно контрактников, такие есть люди… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят», — рассказал Безручков. Его слова передает РИА Новости. Агентство отмечает, что солдат ВСУ самовольно сдался в плен, когда попал в окружение ВС РФ в Курской области.  Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...