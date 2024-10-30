Из-за наводнения в испанской Валенсии погибли 70 человек, объявлен траур. Фоторепортаж

Наводнение в Валенсии унесло жизни 70 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Валенсии зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года Фото:

На востоке Испании произошла катастрофа, которая унесла жизни не менее 70 человек. Причиной трагедии стала мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Регион Валенсия, как один из наиболее пострадавших, испытал на себе полную мощь стихии. Дожди нарушили железнодорожное сообщение и привели к отмене десятков авиарейсов, серьезно повредив инфраструктуру. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес объявил о трехдневном трауре с 31 октября по 2 ноября. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.

Государственное метеорологическое агентство Испании заблаговременно предупредило о неблагоприятной погоде. Несмотря на предостережения, масштаб бедствия оказался огромным. В настоящее время в стране все еще сохраняется повышенный уровень тревоги в некоторых регионах, особенно на северо-востоке и юго-западе. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы сотни военнослужащих. Они помогают эвакуировать пострадавших, а также участвуют в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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На востоке Испании произошла катастрофа, которая унесла жизни не менее 70 человек. Причиной трагедии стала мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Регион Валенсия, как один из наиболее пострадавших, испытал на себе полную мощь стихии. Дожди нарушили железнодорожное сообщение и привели к отмене десятков авиарейсов, серьезно повредив инфраструктуру. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес объявил о трехдневном трауре с 31 октября по 2 ноября. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU. Государственное метеорологическое агентство Испании заблаговременно предупредило о неблагоприятной погоде. Несмотря на предостережения, масштаб бедствия оказался огромным. В настоящее время в стране все еще сохраняется повышенный уровень тревоги в некоторых регионах, особенно на северо-востоке и юго-западе. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы сотни военнослужащих. Они помогают эвакуировать пострадавших, а также участвуют в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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