На востоке Испании произошла катастрофа, которая унесла жизни не менее 70 человек. Причиной трагедии стала мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Регион Валенсия, как один из наиболее пострадавших, испытал на себе полную мощь стихии. Дожди нарушили железнодорожное сообщение и привели к отмене десятков авиарейсов, серьезно повредив инфраструктуру. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес объявил о трехдневном трауре с 31 октября по 2 ноября. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
Государственное метеорологическое агентство Испании заблаговременно предупредило о неблагоприятной погоде. Несмотря на предостережения, масштаб бедствия оказался огромным. В настоящее время в стране все еще сохраняется повышенный уровень тревоги в некоторых регионах, особенно на северо-востоке и юго-западе. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы сотни военнослужащих. Они помогают эвакуировать пострадавших, а также участвуют в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.