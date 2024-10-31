В Дагестанской школе загорелась крыша

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В Дагестане тушат поджар на крыше школы
В Дагестане тушат поджар на крыше школы Фото:

В селе Мачада Дагестана произошел пожар на крыше школы. Об этом сообщили в МЧС России. Пожарные ликвидировали возгорание.

«Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат пожар в школе. В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Пламя охватило 600 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. 

В тушении пожара участвовали 14 специалистов и три единицы техники. На данный момент специалисты МЧС продолжают работы по полному тушению пожара и устранению всех очагов возгорания.

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В селе Мачада Дагестана произошел пожар на крыше школы. Об этом сообщили в МЧС России. Пожарные ликвидировали возгорание. «Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат пожар в школе. В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Пламя охватило 600 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.  В тушении пожара участвовали 14 специалистов и три единицы техники. На данный момент специалисты МЧС продолжают работы по полному тушению пожара и устранению всех очагов возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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