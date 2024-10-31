В Донецке предотвратили теракт в здании прокуратуры

В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывчатка была сделана на базе мины
Взрывчатка была сделана на базе мины Фото:

Сотрудники УФСБ по Донецкой республике предотвратили теракт в здании районной прокуратуры Донецка. Злоумышленник, готовивший подрыв, задержан, сообщили в УФСБ России по ДНР.

«Задержан житель Донецка, планировавший произвести теракт в одном из административных зданий прокуратуры ДНР. Задержанный по указанию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время, чтобы увеличить количество жертв», — передает ФСБ России по ДНР. Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Донецке задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны России. Он действовал по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Донецкой республике предотвратили теракт в здании районной прокуратуры Донецка. Злоумышленник, готовивший подрыв, задержан, сообщили в УФСБ России по ДНР. «Задержан житель Донецка, планировавший произвести теракт в одном из административных зданий прокуратуры ДНР. Задержанный по указанию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время, чтобы увеличить количество жертв», — передает ФСБ России по ДНР. Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело.  Ранее в Донецке задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны России. Он действовал по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...