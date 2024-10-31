В Донецке предотвратили теракт в здании прокуратуры

Сотрудники УФСБ по Донецкой республике предотвратили теракт в здании районной прокуратуры Донецка. Злоумышленник, готовивший подрыв, задержан, сообщили в УФСБ России по ДНР.
«Задержан житель Донецка, планировавший произвести теракт в одном из административных зданий прокуратуры ДНР. Задержанный по указанию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время, чтобы увеличить количество жертв», — передает ФСБ России по ДНР. Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Донецке задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны России. Он действовал по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей».
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