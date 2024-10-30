30 октября 2024

Шведский наемник погиб на Украине

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Инцидент произошел в конце прошлой недели Фото:

Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили несколько источников МИД Швеции. Уточняется, что инцидент произошел в конце прошлой недели.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что они осведомлены о случившемся и в настоящее время проводят проверку. «Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили в министерстве, сообщает SVT Nyheter.

Швед, погибший на Украине, был опытным наемником и участвовал в боевых действиях под Киевом и Артемовском (Бахмут) с 2022 года. Подробности его участия в конфликте и обстоятельства смерти в настоящее время изучаются посольством Швеции в Киеве.

Ранее сообщалось, что погиб четвертый финский наемник. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине

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Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили несколько источников МИД Швеции. Уточняется, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что они осведомлены о случившемся и в настоящее время проводят проверку. «Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили в министерстве, сообщает SVT Nyheter. Швед, погибший на Украине, был опытным наемником и участвовал в боевых действиях под Киевом и Артемовском (Бахмут) с 2022 года. Подробности его участия в конфликте и обстоятельства смерти в настоящее время изучаются посольством Швеции в Киеве. Ранее сообщалось, что погиб четвертый финский наемник. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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