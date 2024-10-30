Шведский наемник погиб на Украине

31 октября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в конце прошлой недели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили несколько источников МИД Швеции. Уточняется, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что они осведомлены о случившемся и в настоящее время проводят проверку. «Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили в министерстве, сообщает SVT Nyheter . Швед, погибший на Украине, был опытным наемником и участвовал в боевых действиях под Киевом и Артемовском (Бахмут) с 2022 года. Подробности его участия в конфликте и обстоятельства смерти в настоящее время изучаются посольством Швеции в Киеве. Ранее сообщалось, что погиб четвертый финский наемник. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили несколько источников МИД Швеции. Уточняется, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что они осведомлены о случившемся и в настоящее время проводят проверку. «Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили в министерстве, сообщает SVT Nyheter. Швед, погибший на Украине, был опытным наемником и участвовал в боевых действиях под Киевом и Артемовском (Бахмут) с 2022 года. Подробности его участия в конфликте и обстоятельства смерти в настоящее время изучаются посольством Швеции в Киеве. Ранее сообщалось, что погиб четвертый финский наемник. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине