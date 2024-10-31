Аэропорт Саратова принял меры из-за возможной атаки БПЛА

Аэропорт Саратова ограничил прием и отправку рейсов из-за возможной угрозы БПЛА
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Саратовский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Саратове международный аэропорт Гагарин временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.

Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области может произойти атака дронов. Подобная информация поступила от Минобороны РФ. Бусаргин попросил граждан сохранять спокойствие в данной ситуации.

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В Саратове международный аэропорт Гагарин временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области может произойти атака дронов. Подобная информация поступила от Минобороны РФ. Бусаргин попросил граждан сохранять спокойствие в данной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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