Общество Аэропорт Саратова принял меры из-за возможной атаки БПЛА Аэропорт Саратова ограничил прием и отправку рейсов из-за возможной угрозы БПЛА 31 октября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 + Саратовский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Саратове международный аэропорт Гагарин временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области может произойти атака дронов. Подобная информация поступила от Минобороны РФ. Бусаргин попросил граждан сохранять спокойствие в данной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Саратове международный аэропорт Гагарин временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области может произойти атака дронов. Подобная информация поступила от Минобороны РФ. Бусаргин попросил граждан сохранять спокойствие в данной ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям