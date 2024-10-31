Аэропорт Саратова принял меры из-за возможной атаки БПЛА

В Саратове международный аэропорт Гагарин временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области может произойти атака дронов. Подобная информация поступила от Минобороны РФ. Бусаргин попросил граждан сохранять спокойствие в данной ситуации.
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