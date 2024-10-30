Украину удалили с конференции в Женеве из-за нарушений: этот и другие скандалы с участием Киева

Украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве

31 октября 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Делегация из Украины нарушила правила конференции Фото: Официальный сайт президента Украины В Женеве украинскую делегацию удалили с конференции из-за нарушения правила не вступать в споры политического характера. Секретариат Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) примет решение о том, какие материалы будут включены в итоговый документ, а какие будут исключены. В каких еще скандалах был замешан Киев — в материале URA.RU. Украинская делегация устроила скандал на конференции Красного креста в Женеве Украинская делегация на МФККиКП вступила в споры политического характера. Председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Секретариат решит, какие материалы будут включены в итоговый документ, а какие будут исключены. Украинская делегация хотела убрать микрофон российского телеканала на мероприятии в ЮАР Делегация Андрея Сибиги пыталась убрать микрофон телеканала RT Фото: CC BY-SA 4.0\Офис президента Украины Делегация главы МИД Украины Андрея Сибиги просила убрать микрофон телеканала RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но получила отказ. После этого глава внешнеполитического ведомства попробовал поставить перед логотипом телеканала книгу CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История русского мифа»), но эта попытка тоже не увенчалась успехом. Южноафриканская сторона напомнила, что украинская делегация не у себя дома. Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским на переговорах в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Как сообщают участники разговора, атмосфера между ними была крайне напряженной, а по словам источников Onet, поляки были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД. Как указал журналист издания, украинский президент обвинял Польшу в недостаточной помощи Киеву. Когда был затронут вопрос Волынской резни, Зеленский заявил, что Варшава раздувает эту тему из внутриполитических соображений, поэтому к ней не стоит возвращаться. Зеленский обрушился с критикой на ООН Владимир Зеленский раскритиковал ООН после визита Антониу Гутерриша на саммит БРИКС Фото: Официальный сайт президента Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес ООН после визита генсекретаря Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. Президента возмутило то, что генсек присутствовал в России в день создания международной организации. По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Женеве украинскую делегацию удалили с конференции из-за нарушения правила не вступать в споры политического характера. Секретариат Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) примет решение о том, какие материалы будут включены в итоговый документ, а какие будут исключены. В каких еще скандалах был замешан Киев — в материале URA.RU. Украинская делегация на МФККиКП вступила в споры политического характера. Председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Секретариат решит, какие материалы будут включены в итоговый документ, а какие будут исключены. Делегация главы МИД Украины Андрея Сибиги просила убрать микрофон телеканала RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но получила отказ. После этого глава внешнеполитического ведомства попробовал поставить перед логотипом телеканала книгу CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История русского мифа»), но эта попытка тоже не увенчалась успехом. Южноафриканская сторона напомнила, что украинская делегация не у себя дома. Президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Как сообщают участники разговора, атмосфера между ними была крайне напряженной, а по словам источников Onet, поляки были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД. Как указал журналист издания, украинский президент обвинял Польшу в недостаточной помощи Киеву. Когда был затронут вопрос Волынской резни, Зеленский заявил, что Варшава раздувает эту тему из внутриполитических соображений, поэтому к ней не стоит возвращаться. Владимир Зеленский резко высказался в адрес ООН после визита генсекретаря Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. Президента возмутило то, что генсек присутствовал в России в день создания международной организации. По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».