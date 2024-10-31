Стало известно число погибших после взрыва газа в Черкесске

Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
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При взрыве погиб человек, 50 эвакуированы
При взрыве погиб человек, 50 эвакуированы Фото:

В результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Черкесске погиб человек. Об этом сообщили в МЧС.

«Один человек погиб при взрыве газовоздушных паров в многоквартирном доме в Черкесске», — передает МЧС. Разрушены четвертый и пятый этажи. Эвакуировано порядка 50 человек. 

На месте сейчас работают спасатели. Под завалами были найдены люди, передает «Царьград». Сообщалось о спасенных бабушке и ребенке. Они находятся под присмотром медиков. 

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В результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Черкесске погиб человек. Об этом сообщили в МЧС. «Один человек погиб при взрыве газовоздушных паров в многоквартирном доме в Черкесске», — передает МЧС. Разрушены четвертый и пятый этажи. Эвакуировано порядка 50 человек.  На месте сейчас работают спасатели. Под завалами были найдены люди, передает «Царьград». Сообщалось о спасенных бабушке и ребенке. Они находятся под присмотром медиков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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