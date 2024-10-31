Стало известно число погибших после взрыва газа в Черкесске

При взрыве погиб человек, 50 эвакуированы
В результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Черкесске погиб человек. Об этом сообщили в МЧС.
«Один человек погиб при взрыве газовоздушных паров в многоквартирном доме в Черкесске», — передает МЧС. Разрушены четвертый и пятый этажи. Эвакуировано порядка 50 человек.
На месте сейчас работают спасатели. Под завалами были найдены люди, передает «Царьград». Сообщалось о спасенных бабушке и ребенке. Они находятся под присмотром медиков.
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