Украина готовит новый план ко второму саммиту мира

Киев подготовит три пункта плана для переговоров с РФ. Он будет готов ко второму саммиту мира, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Украина ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов», — заявил Никифоров в эфире телемарафона. Он не уточнил содержание пунктов, отметив, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой.
Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, этот документ вызвал обеспокоенность среди союзников США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.