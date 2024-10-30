Украина готовит новый план ко второму саммиту мира

31 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Содеражание пунктов плана Украины не уточняется Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев подготовит три пункта плана для переговоров с РФ. Он будет готов ко второму саммиту мира, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Украина ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов», — заявил Никифоров в эфире телемарафона. Он не уточнил содержание пунктов, отметив, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой. Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, этот документ вызвал обеспокоенность среди союзников США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев подготовит три пункта плана для переговоров с РФ. Он будет готов ко второму саммиту мира, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Украина ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов», — заявил Никифоров в эфире телемарафона. Он не уточнил содержание пунктов, отметив, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой. Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, этот документ вызвал обеспокоенность среди союзников США.