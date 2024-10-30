30 октября 2024

Украина готовит новый план ко второму саммиту мира

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Содеражание пунктов плана Украины не уточняется Фото:
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Киев подготовит три пункта плана для переговоров с РФ. Он будет готов ко второму саммиту мира, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Украина ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов», — заявил Никифоров в эфире телемарафона. Он не уточнил содержание пунктов, отметив, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, этот документ вызвал обеспокоенность среди союзников США.

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Киев подготовит три пункта плана для переговоров с РФ. Он будет готов ко второму саммиту мира, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Украина ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов», — заявил Никифоров в эфире телемарафона. Он не уточнил содержание пунктов, отметив, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой. Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, этот документ вызвал обеспокоенность среди союзников США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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