Врач назвала три популярных гарнира, повышающих сахар в крови

Картошка, рис и макароны являются не лучшим выбором в качестве гарнира, так как повышают сахар в крови. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
«Белый шлифованный рис — еще один популярный гарнир, который не слишком полезен для здоровья. Обработанный рис практически не содержит клетчатки и витаминов, которые присутствуют в буром рисе, он быстро повышает уровень сахара в крови», — приводит слова Кашух «Газета.ру».
Популярное у россиян картофельное пюре слишком калорийно и почти не содержит полезных витаминов. Аналогично и с жареным картофелем, только в этом блюде еще и много масла, а регулярное употребление жареных блюд, по словам врача, приводит к лишнему весу и повышает риск заболеваний сердца и сосудов. Специалист посоветовала отдать предпочтение вареному или печеному корнеплоду.
«То же можно сказать и о макаронах из белой муки», — отметила Кашух. Она призвала использовать в пищу цельнозерновые и минимально обработанные варианты. Среди полезных гарниров гастроэнтеролог назвала овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Такой способ приготовления способствует максимальному сохранению витаминов и клетчатки, что положительно влияет на пищеварение.
Рекомендуется выбирать цветную капусту, брокколи, морковь, перцы и кабачки, так как эти продукты насыщены антиоксидантами, витаминами C и A. Кроме того, отличным вариантом полезного гарнира является запеченный батат. Этот корнеплод содержит обильное количество бета-каротина (провитамина A), витамина C, калия и клетчатки. Крупы, особенно гречка, киноа и булгур, обогащены медленно усваиваемыми углеводами, растительным белком и содержат множество необходимых минералов.
Чтобы начать правильно питаться, как советует нутрициолог Алена Денисова, нужно придерживаться разнообразного рациона, минимально обрабатывать продукты и есть больше овощей и фруктов. А вот запрет на ужин после шести вреден, пишет Sport24.
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